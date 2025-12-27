Thái Lan - Campuchia dự kiến ký thỏa thuận ngừng bắn hôm nay

(VTC News) -

Sau ba ngày đàm phán, cuộc họp cấp thư ký của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia, diễn ra tại tỉnh Chanthaburi (Thái Lan), đã đạt được đồng thuận về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, dự kiến có hiệu lực từ ngày 27/12.

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) chiều 26/12 đã cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Nattaphon Narkphanit dẫn đầu phái đoàn Thái Lan tham dự cuộc họp GBC với Campuchia dự kiến diễn ra hôm nay, nhằm hoàn tất và ký tuyên bố chung giữa hai nước.

Thủ tướng Thái Lan cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia đã cho phép Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Nattaphon Narkphanit (giữa), ký tuyên bố chung Thái Lan – Campuchia tại tỉnh Chanthaburi vào ngày hôm nay. (Ảnh: Government House)

Ông Anutin khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục tuân thủ bốn nguyên tắc cốt lõi của Thỏa thuận Kuala Lumpur, gồm: rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực căng thẳng, rà phá vật liệu nổ chưa nổ, phối hợp đấu tranh với các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, và giải quyết các vấn đề liên quan tới một số điểm nóng dọc biên giới.

Theo Khmer Times, nếu bộ trưởng quốc phòng Thái Lan và Campuchia đạt được đồng thuận tại cuộc họp ngày hôm nay, một tuyên bố chung Thái Lan – Campuchia sẽ được ký kết, tạo cơ sở cho các bước tiếp theo nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Liên quan đề xuất ngừng bắn kéo dài 72 giờ, Thủ tướng Thái Lan cho biết đây là điều kiện Bangkok đưa ra để Campuchia xem xét chấp thuận trong tiến trình giảm căng thẳng. Ông nói nếu Phnom Penh tuân thủ đầy đủ lệnh ngừng bắn, Thái Lan sẽ cân nhắc việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia hiện đang bị tạm giữ.

Campuchia đến nay chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu này.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang trở lại và bùng phát thành các cuộc đụng độ vũ trang từ ngày 7/12, khi binh sĩ hai bên nổ súng dọc khu vực biên giới. Giao tranh sau đó mở rộng với việc sử dụng vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tấn công các mục tiêu ở lãnh thổ nước láng giềng.

Mỹ gần đây đã gia tăng các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 25/12, bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến xung đột dọc biên giới Thái Lan – Campuchia.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio nhấn mạnh mong muốn hòa bình của Tổng thống Donald Trump, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur – khuôn khổ mà Washington từng đóng vai trò trung gian – nhằm chấm dứt xung đột và ngăn nguy cơ tiếp tục leo thang.