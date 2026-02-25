Độc lạ 'thủy triều đỏ' xuất hiện ở biển Gia Lai

Cận cảnh hiện tượng "thuỷ triều đỏ" hiếm gặp tại vùng biển Gia Lai
Mạng xã hội Gia Lai đang "phát sốt" bởi một hiện tượng hiếm thấy xuất hiện tại bãi biển thôn Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc.
Đó là một dải nước màu nâu đỏ kéo dài dọc bờ biển phường Hoài Nhơn Bắc, nhiều ý kiến cho rằng đây là hiện tượng "thủy triều đỏ".
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dải nước màu nâu đỏ được gọi là "thuỷ triều đỏ" kéo dài hơn 100m dọc đường bờ biển thôn Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc.
Từ trên cao, hình ảnh bờ biển với làn nước chia làm hai màu nâu đỏ và xanh dương đối lập, khiến khung cảnh vùng biển Thiện Chánh trở nên khác biệt, độc lạ và bắt mắt.
Được biết hiện tượng lạ này đã xuất hiện tại vùng biển này hơn 1 tuần qua, một số người tỏ ra lo lắng về ảnh hưởng của hiện tượng trên đối với môi trường và đời sống của ngư dân vùng biển.
Đến thời điểm hiện tại, người dân địa phương và chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được nguyên nhân của hiện tượng trên.
Có rất nhiều lý giải của người dân địa phương và người dùng mạng xã hội về dải nước nâu đỏ này. Người thì cho rằng đây là màu đỏ của bùn đất trên đường sạt xuống, cũng có người nói đây là mùa tảo biển nở hoa, mùa con ruốc biển hay thậm chí có người cho rằng đây là nước thải công nghiệp...
Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc thông tin, nguyên nhân cụ thể và mức độ ảnh hưởng của hiện tượng "thủy triều đỏ" xuất hiện tại bờ biển thôn Thiện Chánh cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định cụ thể.
"Hiện tượng này khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Nhưng theo nắm bắt từ người dân địa phương, tình trạng nước đổi màu đã xuất hiện rải rác nhiều tháng qua, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp độc hại nào", ông Hoá thông tin.