Huyền thoại Buakaw, Saenchai được vinh danh ở thánh địa võ thuật Thái Lan

(VTC News) -

Ngày 24/2 đánh dấu cột mốc quan trọng của môn muay Thái. Hầu hết những nhân vật quan trọng, các võ sĩ huyền thoại của môn thể thao này tập hợp tại sân vận động Rajadamnern trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập địa điểm được gọi là "thánh địa" muay Thái.

Tâm điểm của sự kiện là 17 giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các võ sĩ và những cá nhân có đóng góp nổi bật cho Muay Thái trong năm 2025. Đặc biệt, nhiều võ sĩ Muay Thái nổi tiếng được vinh danh vào “Đại sảnh Danh vọng Rajadamnern” (Hall of Fame), trong đó có Saenchai và Buakaw Banchamek, 2 tượng đài Muay Thái truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ võ sĩ trong và ngoài nước.

Buakaw và Saenchai được vinh danh vào "Đại sảnh danh vọng" của SVĐ Rajadamnern, nơi được coi là "thánh địa" của Muay Thái

Buakaw Banchamek, sinh năm 1982, là nhà vô địch K-1 World MAX 2 lần và là một trong những võ sĩ Muay Thai nổi tiếng nhất thế giới. Anh được biết đến với tinh thần chiến đấu kiên cường, những đòn đánh đầy uy lực và những cú knockout ngoạn mục, giúp anh trở thành biểu tượng toàn cầu của Muay Thai.

Buakaw Banchamek được vinh danh bởi những đóng góp to lớn cho Muay Thái

Saenchai, sinh năm 1980, được coi là một trong những nhà vô địch Muay Thai vĩ đại nhất và cũng là võ sĩ sáng tạo nhất mọi thời đại. Ông sở hữu sự linh hoạt, kỹ thuật và khả năng di chuyển vô cùng độc đáo. Saenchai từng giành nhiều danh hiệu thế giới WMC. Các trận đấu của Saenchai được coi là bài học kinh điển về Muay Thai, với chiến thắng trước các đối thủ mạnh ở nhiều hạng cân khác nhau, thậm chí cả các môn võ khác.

Saenchai không chỉ là một nhà vô địch mà còn là đại sứ toàn cầu của Muay Thai, góp phần quảng bá môn thể thao này trên khắp thế giới thông qua phong cách chiến đấu lôi cuốn và công việc huấn luyện tại phòng tập của mình.

Saenchai được mệnh danh là "Vua Muay Thái"

Những võ sĩ khác cũng được vinh danh ở “Đại sảnh Danh vọng Rajadamnern” gồm Phutphatnoi Worawut (Phon Omklin), Khaosai Galaxy (Sura Saenkham), Dieselnoi Chor Thanasukarn (Charin Sondi), Somrak Kamsing và Somjit Jongjohor.

Nhiều võ sĩ Muay nổi tiếng khác của Thái Lan cũng được vinh danh

Lễ trao giải ở Sân vận động Muay Thái Rajadamnern không chỉ phản ánh những thành tựu của các cá nhân trong làng Muay Thái, mà còn đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng của sân Rajadamnern, đấu trường lịch sử đã song hành cùng Muay Thái suốt 8 thập kỷ và vẫn tiếp tục viết nên những huyền thoại mới của môn võ này.