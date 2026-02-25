Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài

Ngày 25/2 (mùng 9 Tết Bính Ngọ), tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, hoa tươi và đồ cúng vía Thần Tài được bày bán nhiều, người dân tranh thủ mua sắm lễ vật cầu tài lộc đầu năm.

Hoa đồng tiền là loài hoa được sử dụng nhiều trong các dịp lễ, Tết và nhất là trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng).

Bánh hình thỏi vàng và bánh phát tài, còn gọi là bánh nở hoặc bánh vía Thần Tài, được bán với giá từ 70.000-150.000 đồng/bánh, là những mặt hàng không thể thiếu trong mâm cúng của nhiều gia đình.

Tiểu thương cho biết lượng khách hiện tại mua sắm đã bắt đầu đông, nhưng dự kiến ngày vía Thần Tài sẽ đông gấp hai, gấp ba.

Theo quan niệm dân gian, bánh nở càng to thì tài lộc càng vượng, nên người mua thường chọn những chiếc bánh nở đẹp, phồng lớn với mong muốn một năm làm ăn suôn sẻ.

Ngày vía Thần Tài theo dân gian là mùng 10 tháng Giêng. Năm nay, ngày này rơi vào thứ Năm, tức ngày 26/2/2026.

Heo đất nhiều kích cỡ được bày bán, giá dao động từ 20.000 đến 80.000 đồng/con. Theo quan niệm, người mua thường bỏ vào heo đất các số tiền may mắn như 68.000, 86.000 hoặc 168.000 đồng để cầu làm ăn phát đạt.

Anh Phong, bán heo đất trên đường số 2, phường Bình Trưng cho biết, năm nay trên mạng xã hội lan truyền thông tin bỏ heo đất 168.000 đồng vào ngày Thần Tài sẽ gặp may mắn cả năm nên có nhiều người hỏi mua heo đất và dự báo sức mua sẽ tăng mạnh và ngày mai.