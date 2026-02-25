Thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động trước ngày vía Thần Tài
(VTC News) -
Trước ngày vía Thần Tài, thị trường hoa tươi, đồ cúng sôi động, giá cả nhìn chung ổn định và sức mua dự báo tăng mạnh trong ngày mai.
Nhiều khách mua hoa theo số lượng phong thủy như 3, 5, 7 hoặc 9 bông để cắm bàn thờ ngày vía Thần Tài.
Ngày vía Thần Tài theo dân gian là mùng 10 tháng Giêng. Năm nay, ngày này rơi vào thứ Năm, tức ngày 26/2/2026.
Anh Phong, bán heo đất trên đường số 2, phường Bình Trưng cho biết, năm nay trên mạng xã hội lan truyền thông tin bỏ heo đất 168.000 đồng vào ngày Thần Tài sẽ gặp may mắn cả năm nên có nhiều người hỏi mua heo đất và dự báo sức mua sẽ tăng mạnh và ngày mai.
Bộ tam sên gồm thịt heo (heo quay hoặc heo luộc), tôm (hoặc cua) và trứng luộc vẫn là lễ vật quan trọng trong mâm cúng vía Thần Tài. Giá các mặt hàng này tại các chợ truyền thống cũng tăng giá 10-20%.