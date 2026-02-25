5 bệnh dễ ập đến sau những ngày ăn uống thả ga, rượu bia dịp Tết

(VTC News) -

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Ngọc (Phòng khám đa khoa Hồng Ngọc), sau nhiều ngày liên tiếp ăn uống “thả ga”, ít vận động, thức khuya và uống rượu bia, cơ thể phải gánh chịu áp lực lớn lên hệ tiêu hóa và chuyển hóa. Do đó, sau kỳ nghỉ Tết cần chú ý tới cơ thể vì có thể dễ mắc 5 nhóm bệnh sau.

Rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày

Hệ tiêu hóa thường là cơ quan “lên tiếng” sớm nhất sau kỳ nghỉ lễ. Việc ăn quá no, bỏ bữa rồi ăn bù, sử dụng thực phẩm bảo quản lâu ngày hoặc nhiều đồ cay nóng, rượu bia dễ gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, tiêu chảy, ợ chua.

Sau Tết, số ca rối loạn tiêu hóa và viêm dạ dày thường gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở những người có tiền sử viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày - thực quản. Rượu bia và đồ cay nóng là yếu tố dễ khiến bệnh tái phát hoặc nặng lên.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện đau bụng dữ dội, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen, người bệnh cần đi khám ngay vì đây có thể là dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa nguy hiểm.

Men gan tăng, gan nhiễm mỡ

Uống rượu bia liên tục nhiều ngày khiến gan phải hoạt động quá mức để chuyển hóa cồn và các chất độc. Khi tế bào gan bị tổn thương, các chỉ số men gan như ALT, AST tăng cao.

Phần lớn trường hợp tăng men gan nhẹ có thể hồi phục nếu ngừng rượu bia và điều chỉnh chế độ ăn. Tuy nhiên, nếu men gan tăng kéo dài hoặc ở mức cao, đây có thể là dấu hiệu viêm gan do rượu hoặc tổn thương gan do nhiễm độc.

Bên cạnh đó, chế độ ăn nhiều thịt đỏ, đồ chiên rán, ít vận động sau Tết làm gia tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ - bệnh lý đang ngày càng phổ biến ở người trẻ. Bệnh thường tiến triển âm thầm, chỉ biểu hiện mệt mỏi hoặc tức nhẹ vùng hạ sườn phải, nên dễ bị bỏ qua.

Nhiều ca cấp cứu vì viêm tụy cấp, xuất huyết dạ dày.

Rối loạn mỡ máu

Những bữa tiệc nhiều thịt mỡ, nội tạng, đồ chiên rán, bánh kẹo ngọt và rượu bia khiến cholesterol xấu (LDL) và triglycerid có thể tăng nhanh chỉ sau vài ngày, nhất là ở người ít vận động.

Rối loạn mỡ máu thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng lại là yếu tố nguy cơ hàng đầu của xơ vữa động mạch. Khi mảng xơ vữa tiến triển, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Đáng chú ý, mỡ máu cao thường đi kèm gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp và đái tháo đường, tạo thành nhóm bệnh chuyển hóa dễ bùng phát sau kỳ nghỉ dài. Người trung niên, có bệnh nền hoặc tăng cân nhanh sau Tết nên kiểm tra mỡ máu để phát hiện sớm bất thường.

Tăng huyết áp, rối loạn đường huyết

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, dịp Tết là thời điểm các bệnh chuyển hóa dễ mất kiểm soát. Thực phẩm nhiều muối, nhiều chất béo, rượu bia và thức khuya có thể khiến huyết áp tăng cao chỉ sau vài ngày.

Với người tiểu đường, việc ăn nhiều bánh chưng, bánh tét, mứt, nước ngọt làm đường huyết tăng vọt. Thực tế, mỗi năm đều ghi nhận không ít trường hợp nhập viện đầu năm do biến chứng cấp vì ăn uống không kiểm soát, không tuân thủ điều trị.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện mệt mỏi, đau đầu, khát nhiều, tiểu nhiều, tê yếu tay chân hoặc huyết áp, đường huyết tăng cao, người bệnh nên đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Gout cấp và viêm tụy cấp

Thịt đỏ, hải sản, nội tạng cùng rượu bia là những yếu tố dễ khởi phát cơn gout cấp, với biểu hiện sưng, nóng, đau khớp dữ dội, thường xảy ra đột ngột về đêm hoặc rạng sáng.

Nguy hiểm hơn, viêm tụy cấp cũng có thể xảy ra sau các bữa ăn nhiều chất béo và rượu bia. Người bệnh thường đau dữ dội vùng thượng vị, nôn liên tục, mệt lả, có thể kèm sốt, tim nhanh. Đây là tình trạng cấp cứu cần nhập viện ngay.

Bác sĩ Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết trong dịp Tết, bệnh nhân viêm tụy và xuất huyết tiêu hóa chiếm khoảng 60% số ca vào cấp cứu, trong đó phần lớn là viêm tụy cấp nặng. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến việc ăn uống quá mức và sử dụng nhiều rượu bia trong các buổi liên hoan.

Các chuyên gia khuyến cáo, sau Tết, nếu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi kéo dài, đau bụng, vàng da, đau khớp, tăng cân nhanh hoặc chỉ số huyết áp, đường huyết bất thường, người dân nên đi khám sớm. Người mắc bệnh mạn tính cần tái khám để điều chỉnh thuốc và chế độ sinh hoạt kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng ngay từ đầu năm.