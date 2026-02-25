Tạm giữ khẩn cấp kẻ lao lên cabin đánh tài xế xe khách ở Sơn La

(VTC News) -

Thông tin từ Công an phường Mộc Châu (tỉnh Sơn La), đơn vị này đã đưa người đàn ông có hành vi hành hung tài xế xe khách do mâu thuẫn việc dừng, đỗ xe trước cửa nhà về trụ sở để làm việc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an phường Mộc Châu đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, hành vi cố ý gây thương tích của người này đang được tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết), Công an phường Mộc Châu tiếp nhận tin báo của anh P.V.K., tài xế xe khách đang dừng phương tiện ven Quốc lộ 6, đoạn đường lên bản Tà Số. Theo trình báo, khi xe dừng tại khu vực này thì một người đàn ông sống gần đó ra yêu cầu di chuyển vì cho rằng xe chắn trước cửa nhà mình.

Trong lúc anh K. chưa kịp cho xe rời đi, người đàn ông này bất ngờ leo lên cabin và tấn công tài xế.

Nguyễn Anh Hào tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức xác minh, làm rõ người liên quan. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người có hành vi đánh tài xế là Nguyễn Anh Hào (35 tuổi, trú tại bản Hin Phá, phường Mộc Châu).

Sau khi xảy ra vụ việc, Hào rời khỏi địa phương. Công an phường Mộc Châu đã triển khai lực lượng truy tìm và đưa người này về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Hào thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích đối với anh K., nguyên nhân xuất phát từ bức xúc liên quan đến việc xe khách dừng trước cửa nhà. Quá trình xác minh sau đó cho thấy Hào còn có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, kinh doanh, giao thông hoặc quan hệ dân sự cần được giải quyết trên tinh thần bình tĩnh, thượng tôn pháp luật.

Việc sử dụng hung khí, đánh người, gây rối nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình