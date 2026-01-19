Công an Hà Nội kích hoạt AI 'làn sóng xanh', bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng

Từ 4h30 ngày 19/1, các lực lượng Công an Thủ đô có mặt, triển khai đội hình ở các điểm theo phương án tổng thể bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội điều hành toàn bộ công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng.
Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng tại Trung tâm chỉ huy Công an thành phố.
Công tác phân luồng giao thông được thực hiện từ rất sớm, lực lượng Cảnh sát giao thông chủ động phân luồng đảm bảo giao thông cho các tuyến đường mà đoàn xe ưu tiên đi qua
Công an Thủ đô hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô ở mỗi ngã tư.
Tổ Kiểm tra Điều lệnh Công an Nhân dân của Công an thành phố liên tục tuần tra, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ giữ đúng tác phong, điều lệnh.
Đặc biệt, qua hệ thống camera AI, Công an TP Hà Nôi cũng kích hoạt "làn sóng xanh", tín hiệu đèn xanh cả trục đường ưu tiên đoàn xe đón dẫn các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Tham dự Đại hội XIV của Đảng có 1.586 đại biểu, đại diện cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đảng bộ trong khối cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang và đảng bộ ngoài nước.
Các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được Công an Hà Nội thực hiện hiệu quả, đảm bảo thời gian.
Cảnh sát giao thông Hà Nội trên phương tiện chuyên dụng thực hiện công tác dẫn đoàn.
Sau khi đoàn xe đưa các đại biểu vào Trung tâm hội nghị Quốc gia, các lực lượng Công an Thủ đô tập trung phân luồng, giảm thiểu ùn tắc giao thông.
Tại các trục đường lớn, các lượng lượng phối hợp hiệu quả, không để ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.