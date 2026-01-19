XSMT 19/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 19/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 19/1. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 19/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 19/1 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT được tổ chức quay thưởng bởi các đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Lịch quay XSMT do đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT đến từ hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT mở thưởng với sự tham gia của các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) cùng Ninh Thuận (XSNT) tiến hành quay số XSMT.

- Thứ Bảy: XSMT được quay bởi ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMT thuộc về các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt: Có 1 giải duy nhất với dãy 6 chữ số trùng khớp hoàn toàn, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: Gồm 10 giải, vé trúng 5 số, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì: Có 10 giải dành cho vé trùng 5 số, trị giá 15 triệu đồng/giải.

- Giải ba: Bao gồm 20 giải, trùng 5 số, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư: Có 70 giải trùng 5 số, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm: Gồm 100 giải, vé trúng 4 số, mỗi giải nhận 1 triệu đồng.

- Giải sáu: Có 300 giải trùng 4 số, giá trị 400.000 đồng/giải.

- Giải bảy: Bao gồm 1.000 giải, vé trúng 3 số, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám: Có tới 10.000 giải, trùng 2 số, mỗi giải nhận 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho những vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, 45 giải khuyến khích được trao cho các vé chỉ sai 1 số so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng vé số có thể lựa chọn nhận thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người ưu tiên vì nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên sẽ phát sinh một khoản phí hoa hồng cho đại lý.

- Mức phí đổi thưởng này thường dao động trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực và đại lý. Trong khi đó, nếu người trúng thưởng đến lĩnh tiền trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, toàn bộ tiền thưởng sẽ được chi trả đầy đủ sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.