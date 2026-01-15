XSMT 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 15/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 15/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 15/1. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 15/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 15/1 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 13/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 13/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 13/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 13/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 13/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 12/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 12/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 12/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 12/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 12/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 11/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 11/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 11/1/2026, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 11/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 11/1/2026.

- Dò số miền Trung ngày 10/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 10/1/2026

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 10/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 10/1, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 10/1/2026.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ tiến hành xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: XSMT sẽ được quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ xổ số miền Trung.

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng thưởng cần được bảo quản nguyên trạng, không bị rách, không chắp nối, không mất góc hoặc có dấu hiệu tẩy xóa.

- Người trúng giải phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào mặt sau của tờ vé trước khi làm thủ tục nhận thưởng.

- Việc lĩnh thưởng có thể thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết ghi trên vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi đến nhận giải, người chơi cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu để xác minh.

- Đối với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng thưởng phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tra cứu kết quả xổ số miền Trung chuẩn xác nhất

- Truy cập website vtcnews.vn thường xuyên để xem kết quả xổ số miền Trung được cập nhật đầy đủ, nhanh chóng và chính xác mỗi ngày.

- Tra cứu XSMT trực tiếp trên điện thoại bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp in sẵn trên vé số, sau khoảng 2–3 phút hệ thống sẽ phản hồi kết quả.

- Theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp XSMT trên các kênh truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ 17h15 hằng ngày để nắm kết quả sớm nhất.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.