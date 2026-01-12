XSMT 12/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 12/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 12/1. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 12/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 12/1 - KQXSMT thứ 2

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT được tiến hành mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành thực hiện quay XSMT.

- Thứ Năm: XSMT do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) tiến hành mở thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: XSMT được tiến hành quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số XSMT.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn được chấp nhận trả thưởng.

Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ khi đơn vị phát hành nhận được yêu cầu lĩnh thưởng. Trên thực tế, các công ty xổ số kiến thiết thường chủ động hoàn tất thủ tục sớm để thanh toán tiền thưởng cho người trúng trong thời gian nhanh nhất.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé hoặc lựa chọn các đại lý xổ số gần nơi ở để nhận tiền thưởng.

- Nhiều người ưu tiên đổi vé tại đại lý được ủy quyền vì thủ tục nhanh gọn, tiện lợi. Tuy nhiên, hình thức này thường kèm theo phí dịch vụ đổi thưởng, phổ biến trong khoảng 0,5% – 1% giá trị giải, tùy từng khu vực.

- Ngược lại, nếu làm thủ tục lĩnh thưởng tại Công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ số tiền thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.