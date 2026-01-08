XSMT 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 8/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 8/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 8/1. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 8/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 8/1 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Sẽ được 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Sẽ được 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay số mở thưởng bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Sẽ được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay số mở thưởng XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay số mở thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần đảm bảo còn nguyên vẹn về hình thức, đầy đủ kích thước ban đầu, rõ ràng các dãy số dự thưởng, không bị rách, chắp nối hay có dấu hiệu tẩy xóa.

- Thời hạn nhận thưởng là trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị để làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Việc chi trả giải thưởng được thực hiện một lần duy nhất, người trúng có thể lựa chọn nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều giải, người trúng thưởng sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ các giải tương ứng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng thưởng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc lựa chọn các đại lý vé số uy tín gần nơi cư trú để làm thủ tục nhận giải.

- Nhận thưởng tại đại lý được đánh giá là nhanh chóng, thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi. Tuy vậy, người trúng giải cần thanh toán phí dịch vụ cho đại lý, mức phí thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền thưởng, tùy từng địa phương.

- Nếu lĩnh thưởng tại công ty XSKT, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí trung gian nào.

