XSMT 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 7/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 7/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 7/1. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 7/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 7/1 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) mở thưởng.

- Thứ Ba: Sẽ được 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay thưởng.

- Thứ Năm: Sẽ được 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được mở thưởng bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Sẽ được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) mở thưởng XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được mở thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán tiền thưởng cho người trúng trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, quá trình chi trả sẽ được tạm dừng và chỉ thực hiện sau khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi may mắn trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn nhận tiền tại công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi sinh sống.

- Hình thức đổi thưởng tại đại lý được nhiều người chọn vì thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, người trúng giải sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ cho đại lý, thường dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền thưởng, tùy khu vực.

- Trong trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty XSKT, người trúng sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí giao dịch nào.

