XSMT 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 2/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 2/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 2/1. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 2/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 2/1 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT mở thưởng bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMT do các đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tổ chức mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT được tiến hành bởi hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện kỳ quay XSMT.

- Chủ Nhật: Kết quả XSMT sẽ được công bố từ các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Khi trúng thưởng XSMT cần làm gì?

- Vé số trúng giải phải được giữ nguyên vẹn, không rách nát, không chắp vá, dán ghép hay bị mất góc.

- Người sở hữu vé cần điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân ở mặt sau vé theo đúng quy định.

- Người chơi có thể đến lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty XSKT phát hành vé in trên tờ vé hoặc tại các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Khi thực hiện thủ tục nhận giải, cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

- Với các giải thưởng có giá trị trên 10 triệu đồng, người trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần ghi nhớ thời hạn nhận thưởng là 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả trúng số. Trong khoảng thời gian này, người trúng giải phải đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý gần nhất để hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng; quá thời hạn trên, vé trúng sẽ không còn hiệu lực.

- Đối với công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm giữ kín thông tin cá nhân của người trúng thưởng và tiến hành chi trả đầy đủ tiền thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ nhận giải hợp lệ.

