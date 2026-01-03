XSMT 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 3/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 3/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 3/1. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 3/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 3/1 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT mở thưởng do hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMT do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Do ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tổ chức mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT được tiến hành do hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện kỳ quay XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được công bố từ các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Người chơi cần lưu ý thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng số. Trong thời gian này, vé trúng phải được mang đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý ủy quyền để hoàn tất thủ tục; quá thời hạn, vé sẽ mất giá trị.

- Về phía công ty xổ số kiến thiết, đơn vị có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của người trúng thưởng và chi trả đầy đủ giải thưởng trong vòng tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được tổ chức quay thưởng bởi các công ty XSKT trong khu vực và phát sóng trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, bắt đầu từ 17h15 hằng ngày. Đây là thời điểm quen thuộc giúp người chơi theo dõi kết quả một cách minh bạch và kịp thời.

- Bên cạnh việc xem truyền hình, bạn cũng có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn đến tổng đài, nhưng hình thức này sẽ phát sinh phí dịch vụ.

- Để vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật kết quả nhanh chóng và chính xác, người chơi nên truy cập website vtcnews.vn – địa chỉ uy tín cho phép tra cứu kết quả xổ số miền Trung hoàn toàn miễn phí mỗi ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.