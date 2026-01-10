XSMT 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 10/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 10/1. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 10/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 10/1 - KQXSMT thứ 7

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Tư: XSMT do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Được đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT được quay số mở thưởng bởi đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Được đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay số mở thưởng XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT được quay số mở thưởng do đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, thông tin trên vé khớp với ngày quay thưởng, và các số dự thưởng trùng với kết quả được công bố. Đồng thời, vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không tẩy xóa, giữ nguyên hình dạng ban đầu và còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty Xổ số Kiến thiết có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo quy định và thể lệ đã công bố, thời gian chi trả tối đa 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

