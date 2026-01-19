Chiến dịch trấn áp tội phạm mạng tại Campuchia đạt bước tiến mới

(VTC News) -

Chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ngay từ đầu năm 2026, với khoảng 300 nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ chỉ trong 17 ngày đầu năm.

Theo Trung tướng Chea Pov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia, các chiến dịch truy quét được tiến hành từ ngày 1 đến 17/1 tại Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Battambang, Preah Sihanouk và Svay Rieng, nhắm vào các khu phức hợp lừa đảo trực tuyến.

Một số nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: Khmer Times)

Ông cho biết phần lớn các nghi phạm là người Trung Quốc. Sau khi các ông trùm đứng đầu đường dây lừa đảo trực tuyến là Chen Zhi và doanh nhân bất động sản Ly Kuong bị bắt, nhiều lao động nước ngoài đã bỏ trốn khỏi các sòng bạc và khu làm việc trá hình tại Preah Sihanouk và Svay Rieng. Nguyên nhân được cho là do lo ngại an toàn cá nhân và việc không được trả lương kể từ khi các thủ lĩnh bị bắt.

“Những người này có liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến. Họ rời khỏi nơi ẩn náu vì sợ hãi và vì nguồn thu nhập bị cắt đứt, nên đã tự nguyện trở về nước”, Trung tướng Chea Pov nói, đồng thời nhấn mạnh đây là kết quả của chiến dịch trấn áp tội phạm mạng đang được duy trì liên tục.

Để đối phó với nạn lừa đảo trực tuyến, các cơ quan chức năng Campuchia, bao gồm Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến, đang tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với lực lượng công an Trung Quốc.

Ngày 6/1, Campuchia đã bắt giữ nhà sáng lập Tập đoàn Prince Group là Chen Zhi và dẫn độ ông này sang Trung Quốc theo yêu cầu của Bắc Kinh. Mười ngày sau, doanh nhân kiêm chủ sòng bạc Ly Kuong (49 tuổi) tiếp tục bị bắt với các cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng, rửa tiền và tuyển dụng trái phép nhằm mục đích bóc lột. Hiện ông Kuong đang bị tạm giam chờ xét xử.

Trong bối cảnh hàng loạt vụ dẫn độ liên quan đến các mạng lưới lừa đảo, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia tuần qua kêu gọi Phnom Penh tăng cường bảo vệ công dân Trung Quốc, sau khi nhiều người được báo cáo mất tích. Theo tuyên bố ngày 17/1, Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Bân đã làm việc với Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Sokha và Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ mất tích, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến lừa đảo trực tuyến.

Báo cáo của Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến cho biết, từ ngày 1 đến 16/1, lực lượng chức năng đột kích 14 địa điểm tại Phnom Penh, Siem Reap và Battambang, bắt giữ hơn 200 nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong đó, người Trung Quốc chiếm đa số, tiếp theo là công dân Hàn Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal và Lào. Riêng ngày 16/1, 75 nghi phạm nước ngoài đã bị bắt tại Phnom Penh.

Trong sáu tháng cuối năm 2025, Campuchia đã triệt phá các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến tại 118 địa điểm trên 18 tỉnh, thành phố, bắt giữ tổng cộng 4.983 nghi phạm, trong đó có 979 phụ nữ, thuộc 23 quốc tịch.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), thiệt hại toàn cầu do các vụ lừa đảo trực tuyến gây ra lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023, và ước tính có ít nhất 100.000 đối tượng liên quan đang hoạt động tại Campuchia.