Campuchia truy quét, làn sóng người bỏ trốn khỏi 'thành phố lừa đảo'

Theo hãng tin AFP, hàng trăm người đã kéo theo vali, màn hình máy tính, thú cưng cùng nhiều đồ đạc cá nhân khi vội vã rời khỏi một "trung tâm lừa đảo" tại Campuchia. Cuộc tháo chạy diễn ra sau khi trùm lừa đảo bị truy nã gắt gao nhất nước này là Trần Chí bị bắt giữ và trục xuất.

Bằng các phương tiện như xe tuk-tuk, xe SUV Lexus và xe khách, một đoàn người đã rời khỏi Sòng bạc Amber ở thành phố ven biển Sihanoukville, nơi từ lâu được xem là một trong những điểm nóng khét tiếng nhất của các hoạt động buôn bán và lừa đảo bất hợp pháp.

“Những cơ sở này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Không còn nơi nào an toàn để làm việc nữa”, một người đàn ông Trung Quốc giấu tên nói với AFP khi đang trên đường bỏ trốn.

Trùm lừa đảo Trần Chí bị công an Trung Quốc bắt giữ. Ảnh: CCTV.

Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều khu phức hợp bị cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo trên khắp Campuchia trong tuần này, trong bối cảnh chính phủ tuyên bố mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn đối với ngành tội phạm ngầm này.

Tuy nhiên, theo lời người dân địa phương, nhiều người làm việc bên trong các tòa nhà được canh gác nghiêm ngặt đã rời đi từ vài ngày trước, dường như đã có sự chuẩn bị trước khi lực lượng chức năng xuất hiện.

Từ các trung tâm đặt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, các nhóm lừa đảo đã tiếp cận người dùng Internet trên toàn thế giới, dụ dỗ họ tham gia vào những mối quan hệ tình cảm giả mạo hoặc các hình thức đầu tư tiền điện tử không có thật. Ban đầu chủ yếu nhắm vào cộng đồng nói tiếng Trung Quốc, các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia sau đó đã mở rộng sang nhiều ngôn ngữ khác, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ USD mỗi năm từ các nạn nhân trên toàn cầu.

Những người trực tiếp thực hiện các vụ lừa đảo có nhiều hoàn cảnh khác nhau: một số tự nguyện tham gia vì lợi ích tài chính, trong khi không ít người nước ngoài bị buôn bán, mắc kẹt và buộc phải làm việc do bị đe dọa bạo lực.

Các phóng viên AFP đã tới một số địa điểm bị nghi là trung tâm lừa đảo tại Sihanoukville, sau vụ bắt giữ gây chú ý ở Campuchia và việc trục xuất về Trung Quốc đối với Trần Chí - trùm lừa đảo bị quốc tế trừng phạt. Tuy nhiên, rất ít người rời khỏi các sòng bạc, khách sạn và cơ sở liên quan sẵn sàng trả lời phỏng vấn, không ai muốn tiết lộ danh tính vì lo ngại cho sự an toàn cá nhân.

“Công ty Trung Quốc của chúng tôi vừa yêu cầu tất cả phải rời đi ngay lập tức”, một người đàn ông quốc tịch Bangladesh nói bên ngoài Sòng bạc Amber.

Lực lượng chức năng Campuchia đột kích một ổ lừa đảo trực tuyến

Với những sòng bạc, khách sạn và các tòa nhà cao tầng đang xây dựng dang dở, khu nghỉ dưỡng hào nhoáng Sihanoukville đã dần trở thành tâm điểm của các vụ lừa đảo trực tuyến. Theo nhiều thông tin, hàng nghìn người đang tham gia vào một thị trường chợ đen, vận hành các hoạt động lừa đảo từ những khu phức hợp kiên cố.

Trước khi bị chính quyền Mỹ truy tố vào năm 2025 với cáo buộc tập đoàn Prince Group do ông ta sáng lập là vỏ bọc cho một mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia, doanh nhân người Trung Quốc Trần Chí từng điều hành nhiều khách sạn và sòng bạc tại Sihanoukville.

Ổ nhóm lừa đảo bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Campuchia. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Một báo cáo năm 2025 của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết đã xác định được 22 địa điểm lừa đảo tại khu nghỉ dưỡng ven biển này, trong tổng số 53 địa điểm trên toàn Campuchia. Trong khi đó, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm ước tính thiệt hại toàn cầu do các vụ lừa đảo trực tuyến gây ra lên tới 37 tỷ USD trong năm 2023 và ít nhất 100.000 người tham gia hoạt động này riêng tại Campuchia.

Dù vậy, chính phủ Campuchia khẳng định “kỷ nguyên vô pháp” đã kết thúc. Thủ tướng Hun Manet cam kết trên Facebook sẽ loại bỏ tất cả các vấn đề liên quan đến tội phạm lừa đảo trên mạng.

Ủy ban chống lừa đảo của Campuchia cho biết trong sáu tháng qua, lực lượng chức năng đã đột kích 118 địa điểm bị nghi là trung tâm lừa đảo và bắt giữ khoảng 5.000 người.

Sau khi Trần Chí bị trục xuất về Trung Quốc, chính phủ Campuchia cũng tăng cường kiểm soát đối với một số công ty con của Prince Group, ra lệnh thanh lý Prince Bank và đóng băng hoạt động bán nhà tại một số dự án bất động sản hạng sang của tập đoàn này.