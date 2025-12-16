Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar phối hợp xóa sổ trung tâm lừa đảo qua mạng

(VTC News) -

Ngày 15/12, Trung tâm Chống lừa đảo trực tuyến (ACSC) thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, do Trung tướng Cảnh sát Jirabhop Bhuridej dẫn đầu đã đến huyện Mae Sot, tỉnh Tak để phối hợp với chính quyền Myanmar thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm xuyên biên giới lớn nhất từ ​​trước đến nay. Ngoài ra, còn có sự tham gia của ông Liu Zhongyi, trợ lý bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và nhóm của ông.

Theo tờ The Nation, điểm đáng chú ý là các nhà chức trách an ninh Myanmar cùng quan chức Thái Lan và Trung Quốc đi kiểm tra hai địa điểm nằm trong mục tiêu chính: KK Park và Shwe Kokko, nơi được mô tả là những căn cứ chính được mạng lưới lừa đảo qua mạng sử dụng.

Hình ảnh quảng cáo tại các tụ điểm lừa đảo ở thị trấn Myawaddy phía đông Myanmar. (Ảnh: Getty)

Nhiều quan chức cho biết các tòa nhà cao tầng và văn phòng trước đây được sử dụng làm nơi trú ấn của nhóm tội phạm lừa đảo bị phá dỡ vĩnh viễn, chỉ còn lại những khu đất trống và đống đổ nát.

Sau khi phá hủy các tòa nhà và cứ điểm lừa đảo, chính quyền Myanmar cung bắt giữ nhiều đối tượng người Trung Quốc đang tìm cách trốn khỏi khu vực KK Park và Shwe Kokko. Ông Liu Zhongyi và đoàn của ông đến một cơ sở ở Myawaddy, nơi đang giam giữ nhiều nghi phạm người Trung Quốc chờ chuyển giao về nước.

Lúc 14h20 cùng ngày, một cuộc họp ba bên cũng được tổ chức tại phòng họp Cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar số 2 tại Myanmar. Cuộc họp có sự tham gia của Trung tướng Jirabhop cùng đoàn đại biểu Thái Lan; Thiếu tướng Min Htike Myo cùng đoàn đại biểu Myanmar và ông Liu Zhongyi cùng đoàn đại biểu Trung Quốc.

Thái Lan cho biết sẽ sử dụng ACSC làm cơ chế trung tâm để trao đổi thông tin giữa ba bên. Họ cũng đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm chung để chia sẻ thông tin và bằng chứng, đồng thời mở rộng điều tra chung trong vòng 24 giờ. Thái Lan cho rằng sự hợp tác phải nhanh chóng, không hạn chế và liên tục.

Ba bên tái khẳng định việc tiếp tục phối hợp để cắt đứt yếu tố then chốt tạo điều kiện cho mạng lưới tội phạm hoạt động ở khu vực biên giới, chẳng hạn như điện và tín hiệu internet.

Ngoài ra, các nước nhất trí hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi và đơn giản hóa thủ tục chuyển giao công dân nước ngoài trốn khỏi Myanmar về nước, nhằm giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn, giảm bớt gánh nặng cho Thái Lan và cải thiện an toàn cho công dân nước ngoài.