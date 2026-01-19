Thêm 2 đợt không khí lạnh, Nam Bộ tiếp tục se lạnh về đêm và sáng sớm

(VTC News) -

Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết các mô hình dự báo thời tiết cho thấy từ nay đến cuối tháng 1/2026, nước ta sẽ đón hai đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ khá mạnh.

Dù không gây rét sâu như ở miền Bắc, các đợt không khí lạnh này vẫn khiến thời tiết Nam Bộ chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm, rõ nhất tại khu vực miền Đông Nam Bộ.

Theo ông Hưng, hiện một khối không khí lạnh tăng cường đang hình thành ở phía Bắc và di chuyển xuống phía Nam. Từ đêm 20 rạng sáng 21/1, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ, sau đó lan dần xuống Nam Bộ trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, mức độ tác động tại khu vực phía Nam được nhận định không mạnh như đợt không khí lạnh ngày 9/1 (xuống 17°C - thấp nhất trong gần 10 năm qua).

Người dân TP.HCM mặc áo khoác ra đường vào sáng sớm khi nhiệt độ giảm do ảnh hưởng không khí lạnh.

Đợt không khí lạnh tăng cường tiếp theo được dự báo sẽ xuất hiện vào khoảng cuối tháng 1, cũng là một đợt có cường độ khá mạnh. Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng, do rãnh áp thấp Đông Á không còn hoạt động mạnh, nên các đợt không khí lạnh lần này khó rót sâu xuống phía Nam, mức giảm nhiệt chủ yếu diễn ra vào ban đêm và sáng sớm.

Trong khoảng từ nay đến cuối tháng 1, thời tiết tại các tỉnh Nam Bộ nhìn chung khá ổn định. Ban ngày phổ biến nắng hanh, trời khô ráo, trong khi đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm, tạo cảm giác se lạnh do hiệu ứng phát xạ nhiệt ban đêm khi trời quang mây.

Vào các thời điểm có không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm khoảng 1-3°C, làm gia tăng cảm giác lạnh, riêng khu vực phía Bắc miền Đông Nam Bộ có nơi trời lạnh rõ rệt.

Những ngày qua, thời tiết tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ khá dễ chịu, ban ngày có nắng nhẹ từ sáng đến trưa, gió nhẹ, không mưa. Vào buổi sáng sớm, không khí hơi se lạnh, nhất là ở các khu vực ngoại thành.

Nhiệt độ trong ngày phổ biến dao động từ 22 - 32°C, với biên độ nhiệt ngày - đêm khá lớn. Theo các chuyên gia, trạng thái thời tiết này là tiền đề cho những đợt giảm nhiệt tiếp theo khi không khí lạnh tăng cường tràn xuống.

Thời tiết Nam Bộ những ngày tới duy trì nắng nhẹ ban ngày, đêm và sáng sớm se lạnh khi không khí lạnh tăng cường.

Về xu thế nhiệt độ, ông Trần Văn Hưng cho biết, từ nay đến cuối tháng, nhiệt độ thấp nhất tại miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 20-23°C phía Bắc miền Đông có nơi dưới 20°C; trong khi miền Tây Nam Bộ dao động từ 22-25°C.

Riêng trong các ngày chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh tăng cường, như ngày 22/1, nhiệt độ thấp nhất tại miền Đông phổ biến 19-22°C, có nơi dưới 19°C, miền Tây từ 21-23°C.

Trước đó, đầu tháng 1/2026, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ đã trải qua một đợt không khí lạnh khá rõ rệt, với nhiệt độ ban đêm và sáng sớm giảm sâu, có nơi xuống dưới 19°C, mức nhiệt hiếm gặp trong nhiều năm trở lại đây.

Đợt không khí lạnh này đã khiến người dân miền Nam cảm nhận rõ cái lạnh về đêm, sáng sớm phải mặc thêm áo khoác khi ra đường.

Ông Hưng nhận định, các đợt không khí lạnh sắp tới không gây rét sâu như đợt đầu tháng, song vẫn đủ để làm thời tiết Nam Bộ thay đổi rõ rệt, thậm chí không loại trừ khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ. Người dân được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và bảo vệ sức khỏe.