Bão Nokaen đổi hướng trong 24 giờ tới, ảnh hưởng ra sao tới đất liền Việt Nam?

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ngày 19/1, vị trí tâm bão Nokaen ở vào khoảng 16.30N- 126.50E, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển ra phía Đông, sau đó đổi hướng di chuyển xuống phía Nam và cường độ suy yếu dần.

Do ở khu vực Biển Đông đang có khối không khí lạnh chi phối nên bão hầu như không có khả năng di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam. Khả năng cao bão sẽ tan trên vùng biển phía Đông của Philippines vào khoảng ngày 21-22/1.

Bão Nokaen nhiều khả năng tan trong ngày 21-22/1. (Ảnh minh họa: Nguyễn Gia)

Hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, khoảng tối và đêm 20/1 sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày 21/1 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, so với trung bình nhiều năm, bão trên Tây Bắc Thái Bình Dương xuất hiện vào tháng 1 là sớm, nhưng cũng không phải hiếm. Trong giai đoạn từ năm 1950 đến nay đã có hơn 30 cơn bão xuất hiện vào tháng 1. Năm 2025, mưa bão dồn dập, đã có 21 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông (bao gồm 15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới).

Từ tháng 2 - 4/2026, hiện tượng ENSO khả năng chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng 75-85%, trong khi xác suất trong trạng thái La Nina giảm hơn các dự báo trước đó và chỉ còn ở mức 15-25%.

Trong 3 tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta khả năng ở mức xấp xỉ (trên) so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 0,5 cơn, không có cơn nào đổ bộ vào đất liền).

Từ tháng 5-7/2026, ENSO có thể duy trì trạng thái trung tính với xác suất 55-65%, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần và trong khoảng 35-45%, xác suất chuyển sang trạng thái La Nina ở mức rất thấp.

Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 3 tháng này và đổ bộ vào đất liền nước ta ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 3,3 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,2 cơn).

Các đợt mưa vừa, mưa to khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong thời kỳ dự báo.