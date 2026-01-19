Truy bắt 2 kẻ dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

(VTC News) -

Chiều 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai người đàn ông dùng súng cướp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Ngân hàng hàng Vietcombank) chi nhánh phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Rất đông người dân có mặt trước trụ sở ngân hàng.

Lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an 135 xã, phường tổ chức tuần tra, phát hiện bắt giữ hai người tham gia vụ cướp.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h28, hai người đàn ông mặc trang phục lái xe ôm công nghệ, bịt mặt, cầm hai vật màu đen nghi là súng lục lao vào Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hội Phú uy hiếp, đuổi những người có mặt tại ngân hàng ra ngoài.

Công an phong tỏa hiện trường.

Sau khi lấy tiền, hai người đàn ông đã lên xe máy chạy thoát.

Báo Điện tử VTC News tiếp tục cập nhật thông tin vụ dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai mới nhất.