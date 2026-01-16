Sau hơn 12 giờ truy bắt, Công an Hà Tĩnh bắt giữ nghi can cướp tài sản

(VTC News) -

Sau hơn 12 giờ truy bắt khẩn trương, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công Trần Chí Bảo (SN 2001, trú thôn Tân Xuyên, xã Đức Thọ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp Công an phường Nam Hồng Lĩnh; Công an các xã Đức Thọ, Đức Quang, Cẩm Hưng, Cẩm Bình; Công an phường Bắc Hồng Lĩnh cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng.

Trần Chí Bảo bị bắt giữ liên quan vụ cướp tài sản xảy ra ngày 15/1/2026 tại khách sạn Hoàng Quân, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Trần Chí Bảo (dấu x) đã bị bắt

Trước đó, sáng 16/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát thông báo truy tìm Trần Chí Bảo – nghi can trong vụ cướp tài sản xảy ra tối 14/1 tại phường Nam Hồng Lĩnh. Theo mô tả, đối tượng cao khoảng 1,6–1,7m, đầu gối và toàn bộ chân trái bị thương, thời điểm bỏ trốn mặc quần đùi, áo khoác tối màu, đi chân trần và di chuyển bằng đường bộ.

Nhận định đối tượng nguy hiểm, có khả năng manh động, cơ quan công an đã khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận khi phát hiện mà nhanh chóng cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Mới đây, tại Hưng Yên cũng xảy ra vụ án sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo) đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên để đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, tên này bước đầu khai nhận do đang gặp khó khăn về kinh tế, cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện hành vi của mình, trong sáng 14/1, Kiều Ngọc Anh tìm đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo mua 2 con dao (dạng dao bầu) với giá 70.000 đồng.

Khoảng 13h cùng ngày, gã này đi xe đạp đến đoạn đường B4 Khu Công nghiệp Phố Nối A, thuộc địa phận thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, dựng xe đạp ở rìa đường để tìm "con mồi".

Thời điểm này, chị Bùi Thị Thanh L. (sinh năm 2006, quê tỉnh Phú Thọ) đi xe máy Honda Vision màu trắng, biển số: 28FN-094.49 đến khu vực trên và bị Ngọc Anh chặn xe, dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực, cạnh sườn, cánh tay khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, kẻ này cướp xe máy của chị L. đi đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo thì gặp chị Nguyễn Thị X. đang đi một mình bằng xe máy Honda Airblade màu vàng đen, biển số 89L1 - 039.58 (đi ngược chiều). Ngay lập tức, tên này vòng xe trở lại để đuổi theo, áp sát xe của chị X. cũng với mục đích cướp tài sản.

Khi đi đến khu vực trước cổng nhà một người dân, kẻ này đỗ lại để chặn xe của chị X. và dùng dao đâm trúng cạnh sườn trái, phải của chị X. khiến nạn nhân bị thương nặng, ngã gục tại sân nhà người dân khi cố gắng gượng chạy vào đây.

Kẻ thủ ác kịp lấy đi một túi nilon treo trên xe máy của nạn nhân trước khi phóng xe rời đi. Trên đường bỏ trốn, Ngọc Anh đã vứt 2 dao dùng để đâm các nạn nhân tại khu vực thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp đó, tên này đi xe máy đến phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mở cốp xe lấy số tiền khoảng 1 triệu đồng của nạn nhân để trong cốp rồi bỏ lại để tiếp tục bỏ trốn lên TP Hà Nội tiêu xài hết số tiền cướp được.