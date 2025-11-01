Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản sau nhiều tháng lẩn trốn

(VTC News) -

Chiều 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an phường Tân Hiệp (TP.HCM) bắt giữ Nguyễn Hoàng Tựa (SN 1994, ngụ xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang) – đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi “cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 4/4/2025, TAND tỉnh Sóc Trăng (cũ) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong cùng vụ án, tuyên tổng cộng hơn 104 năm tù về tội “cướp tài sản”. Nhóm này gồm: Đặng Tấn Minh (SN 1996), Dương Đức Trung (SN 1992), Trần Hữu Tài (SN 2004), Nguyễn Nhựt Anh (SN 2003), Nguyễn Việt Thắng (SN 2007), Phan Tài Anh (SN 2006, cùng trú huyện Kế Sách, Sóc Trăng cũ) và Nguyễn Thanh Tâm, Hồ Duy Khánh, Nguyễn So Ny, Võ Minh Tân, Trần Văn Hòa (cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre cũ).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tựa khi bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, ngày 28/8/2023, Nguyễn Hoàng Tựa cùng một đối tượng tên Ken (đang bỏ trốn) và Đặng Tấn Minh rủ 3 người khác là Trần Văn Cường, Nguyễn Đức Tâm và Đỗ Văn Tuấn đến thị trấn Kế Sách (Sóc Trăng cũ, nay thuộc TP Cần Thơ) đánh bài ăn tiền với mục đích cướp tài sản.

Sau khi thống nhất kế hoạch, Minh lôi kéo thêm 9 người cùng tham gia. Trong lúc nhóm bị hại mải chơi, các đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế, hành hung và cướp 25,4 triệu đồng, đồng thời ép chuyển khoản thêm 140 triệu đồng. Ngoài ra, Tựa, Minh và Ken còn chiếm đoạt nhiều tài sản khác như 2 điện thoại iPhone, dây chuyền và nhẫn vàng bạc, tổng trị giá hơn 52 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Minh 16 năm 3 tháng tù; Trung 7 năm; Hữu Tài 8 năm; Nhựt Anh 8 năm; Việt Thắng 4 năm; Tài Anh 4 năm; Tâm 11 năm; Khánh 12 năm; So Ny 11 năm; Tân 11 năm; Hòa 12 năm 3 tháng tù. Riêng Tựa và Ken bỏ trốn, bị truy nã đặc biệt.

Sau nhiều tháng lẩn trốn, Nguyễn Hoàng Tựa đã bị bắt giữ tại TP.HCM. Hiện Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng còn lại.