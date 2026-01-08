Kết quả U23 châu Á: Thủ môn xuất thần phút cuối, U23 Trung Quốc hòa U23 Iraq

(VTC News) -

Trận U23 Iraq đấu với U23 Trung Quốc thuộc bảng D giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 21h ngày 8/1. Đây là trận hòa không bàn thắng thứ hai trong lượt trận đầu tiên của vòng bảng.

Theo mô tả của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trận đấu bắt đầu "một cách thận trọng và đầy dè dặt". U23 Trung Quốc sớm chịu tổn thất khi Bao Shimeng chấn thương ngay từ phút thứ 4 và không thể thi đấu tiếp.

U23 Iraq hòa U23 Trung Quốc. (Ảnh: AFC)

U23 Iraq có cơ hội trước và là đội chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Dù vậy, U23 Trung Quốc cũng có vài tình huống tấn công nguy hiểm.

Cuối trận đấu, U23 Iraq liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, thủ môn Li Hao thi đấu xuất sắc để giữ 1 điểm cho U23 Trung Quốc.

Với tỷ số hòa 0-0. U23 Iraq và U23 Trung Quốc chia nhau 2 vị trí đứng sau U23 Australia tại bảng D sau lượt trận đầu tiên. Ở lượt 2, U23 Trung Quốc đấu với U23 Australia, trong khi U23 Iraq chạm trán U23 Thái Lan.

Số liệu thống kê U23 Iraq 0-0 U23 Trung Quốc.

Đội hình U23 Iraq vs U23 Trung Quốc

U23 Iraq: Layth Sajid (1), Josef Al Imam (3), Abdulrazzaq Qasim (5), Hussein Fahim (6), Mohammed Jameel (7), Fadhil Abbas (13), Ali Mokhalad (15), Ali Karrar (17), Sadeq Mahmoud (18), Abbas Al Mohammed (20), Aymen Akanees (23).

U23 Trung Quốc: Li Hao (16), Hu Hetao (2), He Yiran (3), Yusup Umidjan (4), Xu Bin (6), Behram Abduweli (9), Wang Yudong (10), Wang Bohao (13), Peng Xiao (15), Bao Shimeng (17), Li Zhenquan (20).

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Tính đến hết trận đấu U23 Iraq 0-0 U23 Trung Quốc, cục diện bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 như sau.

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 1 2-0 3 2 Ả Rập Xê Út 1 1-0 3 3 Kyrgyzstan 1 0-1 0 4 Jordan 1 0-2 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 1 5-0 3 2 UAE 1 2-0 3 3 Qatar 1 0-2 0 4 Syria 1 0-5 0

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Uzbekistan 1 3-2 3 2 Hàn Quốc 1 0-0 1 3 Iran 1 0-0 1 4 Lebanon 1 2-3 0

Bảng D

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Australia 1 2-1 3 2 Iraq 1 0-0 1 3 Trung Quốc 1 0-0 1 4 Thái Lan 1 1-2 0

Thông tin U23 Iraq và U23 Trung Quốc

U23 Iraq tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với mục tiêu cạnh tranh thứ hạng cao. Huấn luyện viên Emad Mohammed rất tự tin vào khả năng tiến sâu tại giải dù sự chuẩn bị của đội bóng Tây Á không thuận lợi.

Họ chỉ có đầy đủ lực lượng ở thời điểm gần ngày khai mạc. Ở trận ra quân gặp U23 Trung Quốc, U23 Iraq không có lực lượng mạnh nhất do 3 trụ cột chưa được câu lạc bộ chủ quản cho phép hội quân với đội tuyển quốc gia. Dù vậy, so với U23 Trung Quốc, U23 Iraq vẫn được đánh giá cao hơn.

“Chúng tôi là một tập thể rất mạnh, sở hữu những cầu thủ tài năng. Họ đến đây không phải để tham dự cho có, mà để tạo ra kết quả. Các cầu thủ đã chuẩn bị trong một thời gian dài và tôi tin rằng đây sẽ là giải đấu của Iraq. Tôi tin đây sẽ là giải của chúng tôi", huấn luyện viên Mohammed tuyên bố.

U23 Trung Quốc chuẩn bị cho giải U23 châu Á bằng thành tích không mấy ấn tượng. Họ thua U23 Việt Nam 0-1 ngay trên sân nhà trong trận đấu giao hữu cuối năm 2025. Ở bảng D, đội bóng của đất nước tỷ dân thậm chí không được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan.

“Tất nhiên chúng tôi muốn cải thiện kết quả so với quá khứ nhưng đây là một bảng đấu cực kỳ khó khăn, với Iraq và Australia đều là những đội mạnh. Thái Lan cũng là đội bóng rất chất lượng. Chúng tôi là đội xếp hạng thấp nhất trong bảng, nhưng trong bóng đá, không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra", huấn luyện viên Antonio Puche nhận định về cơ hội của U23 Trung Quốc.