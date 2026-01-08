Kết quả U23 Australia vs U23 Thái Lan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

(VTC News) -

U23 Australia 0-0 U23 Thái Lan Tiếp tục cập nhật

Trận U23 Australia đấu với U23 Thái Lan thuộc bảng D giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 9/1.

Đội hình U23 Australia vs U23 Thái Lan

U23 Australia: Steven Hall (1), Aidan Simmons (2), Joshua Rawlins (3), Giuseppe Bovalina (5), Jordi Valadon (8), Aydan Hammond (10), Yaya Dukuly (11), Ethan Alagich (14), Nathan Paull (15), Luka Jovanovic (16), Mathias Macallister (23).

U23 Thái Lan: Boonloet Chommaphat (23), Noiwong Saphoon (2), Nathan James (5), Sittha Boonlha (6), Thanawut Phochai (7), Chawanwit Saelao (8), Wichan Inaram (13), Ichitchai Sienkrthok (16), Iklas Sanron (18), Peeranan Baukhai (19), Phon-ek Jensen (21).

U23 Thái Lan thiếu nhiều trụ cột so với SEA Games 33. (Ảnh: FAT)

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 mới nhất

Tính đến hết trận đấu U23 Australia gặp U23 Thái Lan, cục diện bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 như sau.

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Việt Nam 1 2-0 3 2 Ả Rập Xê Út 1 1-0 3 3 Kyrgyzstan 1 0-1 0 4 Jordan 1 0-2 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 1 5-0 3 2 UAE 1 2-0 3 3 Qatar 1 0-2 0 4 Syria 1 0-5 0

Bảng C

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Uzbekistan 1 3-2 3 2 Hàn Quốc 1 0-0 1 3 Iran 1 0-0 1 4 Lebanon 1 2-3 0

Bảng D