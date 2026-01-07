Chấm điểm U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan: Đứng đầu không phải Đình Bắc

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho "các chiến binh sao vàng". Không bất ngờ khi nhiều cầu thủ U23 Jordan bị chấm điểm thấp còn các cầu thủ U23 Việt Nam lại nhận về điểm số rất cao từ siêu máy tính của Flashscore.

Theo thông báo của ban tổ chức, Nguyễn Hiểu Minh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Hệ thống chấm điểm bằng dữ liệu chứng minh lựa chọn này là chính xác. Trung vệ sinh năm 2004 nhận 8,4 điểm khi ghi 1 bàn thắng sau 2 pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm địa. Anh có 54 lần chạm bóng, thực hiện 34/43 đường chuyền chuẩn xác (đạt tỉ lệ 79%).

Hiểu Minh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Người có điểm số cao thứ hai là Khuất Văn Khang khi anh hỗ trợ tốt cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Văn Khang có đến 7 pha tranh chấp dù không chơi trọn vẹn 90 phút. Dĩ nhiên, đội trưởng U23 Việt Nam cần để lại dấu ấn nhiều hơn nhưng thế là đủ để mang về 3 điểm trong ngày ra quân.

Xếp thứ chính là Nguyễn Đình Bắc - người ghi bàn thắng mở tỉ số từ chấm đá phạt 11 mét. Anh cho thấy vai trò không thể thay thế khi là cầu nối cho hàng công và hàng thủ của U23 Việt Nam. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội chứng minh được bản lĩnh trận mạc và chuyên môn vượt xa cả những ngôi sao U23 Jordan.

Nguyễn Lê Phát - cầu thủ sinh năm 2007 - trẻ nhất trên sân được nhận 7,3 điểm với 2 cú sút đáng chú ý cùng nhiều pha xử lý bóng đẳng cấp. Lê Phát chắc chắn là tương lai của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

Nhật Minh và Thái Sơn đều có 7,1 điểm và nắm giữ chìa khóa của hàng thủ. Nguyễn Thái Sơn nhận thẻ vàng từ sớm nhưng vẫn liên tục thắng đối thủ trong các pha tranh chấp tay đổi cùng tỉ lệ chuyền bóng chuản xác lên đến 89%. Trung Kiên nhận 7,0 điểm với 4 pha cản phá chuẩn xác.

Xuân Bắc và Lý Đức nhận 6,9 điểm trong trận đấu mà họ chơi tròn vai. Phi Hoàng nhận 6,8 điểm, còn Minh Phúc và cầu thủ vào sân thay người Anh Quân nhận 6,7 điểm. Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Thái Quốc Cường vào sân ở nửa cuối hiệp 2 được chấm 6,6 điểm. Lê Văn Thuận chỉ nhận 6,5 điểm bởi anh chủ yếu phòng ngự chứ ít được tham gia tấn công.

Cầu thủ duy nhất vào sân và không được chấm điểm là Nguyễn Đức Anh.