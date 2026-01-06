U23 Việt Nam đá kiểu Arsenal, đối thủ chuẩn bị kỹ vẫn thua

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan

"U23 Jordan đã chuẩn bị cho những kịch bản phòng ngự cố định. Chúng tôi vẫn phải cải thiện, sửa sai và không thường thua theo kiểu này ở các trận trước. Sự thật là các cầu thủ đã không tập trung tuyệt đối trong trận này và cần phải thắng 2 trận còn lại", HLV trưởng đội U23 Jordan - ông Omar Nahji nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

Ngay ở phút 15, bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến với "các chiến binh sao vàng". Bóng chạm tay hậu vệ U23 Jordan trong vòng cấm. Trọng tài kiểm tra kỹ VAR và quyết định cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Đình Bắc tung cú sút hiểm hóc khai thông thế bế tắc.

U23 Việt Nam thắng U23 Jordan.

Sau bàn thắng quan trọng, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tốt với tỉ lệ giữ bóng lên đến hơn 55%. Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm, đổi lại họ tận dụng rất tốt những khoảnh khắc quyết định. Phút 42, từ pha đá phạt góc của đồng đội, Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0. Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Nhà cầm quân của U23 Jordan bình luận: "Đội của tôi đã cố gắng phản ứng lại trong hiệp 2, nỗ lực trở lại nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chúc mừng U23 Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt cho 2 trận tiếp theo.

Tôi không bất ngờ trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tôi nói họ đã tiến bộ nhiều, có một số cầu thủ giỏi, nhanh nhẹn, kỹ thuật, có thể tạo khác biệt. U23 Jordan cố gắng ngăn chặn nguy hiểm, trong đó có tình huống cố định. Thông thường chúng tôi đá tốt, nhưng trận này không như thế. Bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra".

Ông Omar cho biết toàn đội sẽ cùng nhau chịu đựng áp lực và đoàn kết sau trận thua U23 Việt Nam. U23 Jordan vẫn tin vào kết quả tốt ở 2 trận tiếp theo, một chiến thắng có thể thay đổi nhiều điều. Chiến lược gia này cho rằng cả 4 đội ở bảng A vẫn còn cơ hội. Thắng ngày ra quân chưa chắc tiến sâu và thua trận đầu không có nghĩa sẽ bị loại.