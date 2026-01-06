U23 Việt Nam dùng tuyệt chiêu kiểu Arsenal gieo 'ác mộng' cho đối thủ Tây Á

(VTC News) -

Bàn thắng của U23 Việt Nam đến từ tình huống phạt góc.

U23 Việt Nam khiến người hâm mộ bất ngờ khi sử dụng những pha bóng bổng và phạt góc để uy hiếp U23 Jordan. Sau khi khiến đối thủ lúng túng dẫn đến quả phạt đền, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục có bàn thắng từ tình huống cố định trong hiệp một.

Ở phút 42 của trận đấu, Khuất Văn Khang thực hiện quả tạt từ vị trí phạt góc nhằm vào khu vực cột xa. Nguyễn Hiểu Minh di chuyển rất nhanh, thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ U23 Jordan và tung cú sút khiến toàn bộ hàng thủ đối phương sững sờ. U23 Việt Nam dẫn trước 2-0 sau hiệp một. Kết quả này giúp đội bóng áo đỏ chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 sau lượt trận mở màn.

U23 Việt Nam dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1.

Trước đó, tất cả những pha bóng bổng và phạt góc của U23 Việt Nam đều gây ra khó khăn cho các cầu thủ phòng ngự U23 Jordan. Chính từ pha bóng như vậy, hậu vệ đội bóng Tây Á lúng túng để bóng chạm tay. Sau 3 phút kiểm tra VAR, trọng tài cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền ở phút 14.

Nguyễn Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút quyết đoán, gợi nhớ khoảnh khắc anh sút tung lưới U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33.