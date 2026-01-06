Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Jordan mới nhất

(VTC News) -

U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan Tiếp tục cập nhật Đình Bắc 15' Hiểu Minh 42'

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan bắt đầu lúc 18h30, trực tiếp trên VTV5 và TV360. Người hâm mộ có thể theo dõi lịch thi đấu U23 châu Á 2026 để cập nhật các trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam tại vòng chung kết.

Trong ngày khai mạc giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam đấu với U23 Jordan. Đội hình U23 Việt Nam chỉ có 2 thay đổi so với trận chung kết SEA Games 33, khi Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Lê Phát đá chính.

Thử thách này được dự báo là khó khăn đối với Khuất Văn Khang và đồng đội nhưng diễn biến trên sân lại khiến nhiều người bất ngờ. U23 Việt Nam chơi tốt, kiểm soát thế trận và không để đối phương áp sát khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

Ngay ở phút 15, bàn thắng mở tỉ số trận đấu sớm đến với "các chiến binh sao vàng". Bóng chạm tay hậu vệ U23 Jordan trong vòng cấm. Trọng tài kiểm tra kỹ VAR và quyết định cho U23 Việt Nam hưởng phạt đền. Đình Bắc tung cú sút hiểm hóc khai thông thế bế tắc.

Đình Bắc ghi bàn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Sau bàn thắng quan trọng, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tốt với tỉ lệ giữ bóng lên đến hơn 55%. Tuy nhiên, U23 Việt Nam lại không có quá nhiều cơ hội nguy hiểm, đổi lại họ tận dụng rất tốt những khoảnh khắc quyết định. Phút 42, từ pha đá phạt góc của đồng đội, Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 2-0.

Kết thúc hiệp 1, U23 Việt Nam dẫn trước U23 Jordan với tỷ số 2-0 – kết quả giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm thời chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam nhân đôi cách biệt.

Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Jordan

U23 Việt Nam: Trần Trung Kiên (1); Phạm Lý Đức (3), Nguyễn Hiểu Minh (4), Nguyễn Nhật Minh (16); Phạm Minh Phúc (21), Nguyễn Thái Sơn (6), Nguyễn Xuân Bắc (12), Nguyễn Phi Hoàng (17); Khuất Văn Khang (11), Nguyễn Đình Bắc (7), Nguyễn Lê Phát (2).

U23 Jordan: Abdel Rahman Al-Talalga (22); Ali Hajabi (3), Arafat Al-Haj (4), Ahmad Ayman (5), Yousef Qashi (6), Hashem Al-Mubaidin (8), Odeh Al-Fakhouri (10), Mahmoud Deeb (11), Mohammad Taha (13), Khaldoon Sabra (17), Abdallah Al-Mnayyes (21).