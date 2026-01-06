Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Người hùng SEA Games dự bị

(VTC News) -

U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng trận đấu với U23 Jordan. Nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục tin dùng bộ khung đội hình từ SEA Games 33, nhập cuộc thận trọng trước khi đưa ra những điều chỉnh theo tình huống trận đấu.

Các ca chấn thương của Nguyễn Tân và Đặng Tuấn Phong không ảnh hưởng đến cấu trúc hàng thủ của U23 Việt Nam. Những lựa chọn ổn định của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn đủ, gồm thủ môn Trần Trung Kiên và các trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức.

U23 Việt Nam đấu với U23 Jordan ở trận đầu tiên của vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc là 2 hậu vệ biên được ưu tiên. Bộ đôi này thể hiện phong độ rất tốt tại SEA Games 33, đặc biệt là Phi Hoàng với những quả tạt lợi hại từ cánh trái. Khi U23 Việt Nam cần sự thận trọng và chắc chắn khi đối đầu với đối thủ Tây Á, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ không sử dụng Khuất Văn Khang ở vị trí này. Phi Hoàng rõ ràng là phương án hợp lý hơn.

Nguyễn Thái Sơn chơi cực hay ở trận chung kết SEA Games 33. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế chính là yếu tố khác biệt quan trọng giúp cầu thủ của câu lạc bộ Thanh Hóa xoay chuyển cục diện khu vực giữa sân trong hoàn cảnh khó khăn. Thái Sơn nhiều khả năng sẽ đá cặp với Nguyễn Xuân Bắc.

Nguyễn Đình Bắc với phong độ ổn định và những phẩm chất không cần kiểm chứng thêm đương nhiên là nhân tố không thể thiếu. Trong khi đó, 2 vị trí bên cạnh tiền đạo này thường thay đổi theo từng trận đấu, quyết định cách vận hành của hàng công U23 Việt Nam.

Nguyễn Thanh Nhàn - cầu thủ ghi bàn cuối cùng của trận bán kết và chung kết SEA Games 33 - có thể vắng mặt. Anh vừa gặp chấn thương trong giai đoạn tập huấn tại Qatar. Anh cần thêm thời gian để lấy lại trạng thái thể chất tốt nhất.

Trong thế trận U23 Việt Nam có thể chơi phản công trước đối thủ giàu sức mạnh thể chất, Lê Viktor có vẻ không phù hợp. Sẽ không bất ngờ nếu ông Kim Sang-sik chọn Lê Văn Thuận và Khuất Văn Khang.

Lê Văn Thuận có phong độ tốt ở SEA Games 33.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Lê Văn Thuận.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan

So với SEA Games 33, U23 Việt Nam có vìa thay đổi về nhân sự nhưng không phải các vị trí quan trọng, tác động lớn đến chiến lược bố trí lực lượng của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bộ khung cầu thủ từng thi đấu ổn định và xuất hiện đều đặn trong các giải năm 2025 vẫn tiếp tục được tin tưởng ở chiến dịch U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đang duy trì được sự liền mạch về phong độ, tốc độ triển khai bóng và khả năng xoay vòng đội hình linh hoạt theo từng đối thủ. Ban huấn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik vẫn thể hiện được sự nhạy bén trong đọc trận đấu và phản ứng kịp thời với những biến đổi chiến thuật trên sân. Dù vậy, khi bước vào các màn so tài ở tầm châu lục, đội cần gia tăng độ sắc nét trong tổ chức lối chơi, đặc biệt về tốc độ xử lý bóng và hiệu quả trong các phương án chiến thuật.

Một số hạn chế trong vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam đã xuất hiện rõ hơn ở trận đấu cuối cùng tại SEA Games 33. Những tình huống phòng ngự chuyển trạng thái khi đối phương phản công nhanh cho thấy sự phối hợp giữa các tuyến chưa thật sự đồng bộ, cùng với đó là các bài toán xử lý 1-đối-1 của hậu vệ trước những đối thủ giàu tốc độ và lối chơi tấn công thẳng mặt. Đây là những trọng tâm cần được điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Ở vòng bảng U23 châu Á 2026, U23 Jordan được đánh giá là thử thách có mức độ khó cao với U23 Việt Nam. Đội bóng Tây Á đã chuẩn bị cho giải bằng hai trận giao hữu với U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan – hai đại diện mạnh nhất của kỳ giải trước. Việc Jordan giữ được thế trận cân bằng và kết thúc cả hai trận bằng tỷ số hòa cho thấy sự ổn định về mặt tổ chức và khả năng thích ứng chiến thuật, là tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ở giải đấu sắp tới.