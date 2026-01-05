U23 Việt Nam biến động trước U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik thay người phút chót

(VTC News) -

Chiều 5/1, U22 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. So với danh sách tạm thời trước đó, danh sách đăng ký chính thức cuối cùng có một sự thay đổi.

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào không kịp bình phục chấn thương. Huấn luyện viên Kim Sang-sik buộc phải gạch tên cầu thủ này và đưa Nguyễn Lê Phát vào thay thế.

Trước đó, trong danh sách tạm thời được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố ngày 4/1, Nguyễn Lê Phát không có tên. Cầu thủ sinh năm 2007 là thành viên trẻ nhất của U23 Việt Nam, được triệu tập bổ sung trước SEA Games 33 để thay thế Nguyễn Văn Trường (chấn thương).

Bùi Vĩ Hào bỏ lỡ giải U23 châu Á 2026 do chấn thương.

Trong khi đó, Vĩ Hào mới được gọi trở lại sau SEA Games 33. Dù vậy, cầu thủ này tái phát chấn thương trong trận đá tập với U23 Syria (thua 1-2, chính Lê Phát là người ghi bàn cho U23 Việt Nam).

Một cầu thủ khác cũng bị đau trong giai đoạn tập huấn là Nguyễn Thanh Nhàn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik giữ lại tiền đạo ghi bàn quyết định ở trận chung kết SEA Games 33 và tiếp tục theo dõi tình hình hồi phục của cầu thủ này.

Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng phải chia tay 2 cầu thủ khác là Nguyễn Tân và Đặng Tuấn Phong vì chấn thương. Lê Văn Hà và Phạm Đình Hải được triệu tập bổ sung. Trong đó, do vướng mắc về thủ tục, thủ môn Đình Hải phải đến ngày mai (6/1) mới có mặt ở Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam thi đấu trận đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 ngày mai, gặp U23 Jordan.

Danh sách cầu thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2026

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Phạm Đình Hải (Hà Nội), Cao Văn Bình (SLNA);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hoá), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN).