Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Cầu thủ suýt bị loại bất ngờ đá chính

(VTC News) -

Bước vào trận U23 Việt Nam đấu U23 Jordan, huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra quyết định nhân sự đầy bất ngờ. Không phải Lê Viktor, Lê Văn Thuận hay Nguyễn Công Phương mà Nguyễn Lê Phát mới là người được chọn đá chính trên hàng công cùng Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Lê Phát (sinh năm 2007) là cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam. Anh được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập bổ sung lên U22 Việt Nam ngay trước SEA Games 33 để thay Nguyễn Văn Trường (chấn thương). Trong chuyến tập huấn Qatar, Lê Phát ghi bàn cho U23 Việt Nam ở trận giao hữu thua U23 Syria 1-2.

Trong danh sách đăng ký sơ bộ gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), HLV Kim Sang-sik không điền tên Lê Phát. Tuy nhiên, do Bùi Vĩ Hào không kịp bình phục chấn thương, cầu thủ 18 tuổi của câu lạc bộ Ninh Bình được trao cơ hội.

Nguyễn Lê Phát đá chính cho U23 Việt Nam.

Ngoài trường hợp của Lê Phát, so với trận chung kết SEA Games 33, U23 Việt Nam chỉ có một thay đổi khác trong đội hình. Nguyễn Thái Quốc Cường dự bị. Suất đá chính ở hàng tiền vệ bên cạnh Nguyễn Xuân Bắc được giao lại cho Nguyễn Thái Sơn - cầu thủ chơi rất tốt ở trận đấu với U22 Thái Lan.

Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc là 2 hậu vệ biên được ưu tiên. Bộ đôi này thể hiện phong độ rất tốt tại SEA Games 33, đặc biệt là Phi Hoàng với những quả tạt lợi hại từ cánh trái.

Các ca chấn thương của Nguyễn Tân và Đặng Tuấn Phong không ảnh hưởng đến cấu trúc hàng thủ của U23 Việt Nam. Những lựa chọn ổn định của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn đủ, gồm thủ môn Trần Trung Kiên và các trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức.

Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Jordan.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan trên kênh nào?

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026: Cập nhật mới nhất hôm nay

U23 Việt Nam đấu với U23 Jordan trong ngày khai mạc vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ và hệ thống của TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam và U23 Jordan

Đây là lần thứ 3 U23 Việt Nam và U23 Jordan gặp nhau ở đấu trường U23 châu Á. Tại giải đấu năm 2016, đội hình đa số ở độ tuổi U21 với những gương mặt nổi bật là Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường... thua U23 Jordan với tỷ số 1-3.

Sau đó 4 năm, U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân châu Á, vô địch SEA Games gặp lại đối thủ Tây Á ở vòng bảng. Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Trong cả 2 giải đấu gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam đều không vượt qua được vòng bảng.

So với U23 Jordan, thành tích của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục ấn tượng hơn. Các thế hệ đàn anh của Nguyễn Đình Bắc từng 2 lần vào tứ kết (2022, 2024), 1 lần vào chung kết (2018).

Trong khi đó, U23 Jordan từng vào đến bán kết giải đấu năm 2013. Tuy nhiên, ở các kỳ tiếp theo dự giải, đội bóng này chỉ giành thêm được 3 chiến thắng (thua 6, hòa 8).

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan diễn ra lúc 18h30 hôm nay 6/1 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall (thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út).