Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Jordan hôm nay 6/1 trên kênh nào?

U23 Việt Nam đấu với U23 Jordan trong ngày khai mạc vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ và hệ thống của TV360. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 là bài kiểm tra đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò ở đấu trường châu lục sau khi chinh phục hoàn toàn sân chơi Đông Nam Á. U23 Việt Nam bất bại trước các đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của Khuất Văn Khang và đồng đội ở đẳng cấp châu lục chưa được kiểm chứng.

U23 Việt Nam đấu với U23 Jordan ở trận ra quân tại giải U23 châu Á 2026.

Biến động nhỏ về lực lượng sau SEA Games 33 không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch nhân sự của U23 Việt Nam. Những cầu thủ ra sân thường xuyên trong các giải đấu năm 2025 vẫn góp mặt trong chiến dịch U23 châu Á lần này, trừ trường hợp Nguyễn Thanh Nhàn cần theo dõi thêm về tình hình hồi phục.

Sự ổn định về phong độ, nhịp chơi bóng và đa dạng trong cách lựa chọn đội hình là những điểm mạnh của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn cho thấy khả năng đọc tình huống và đưa ra điều chỉnh hiệu quả trên sân. Tuy vậy, khi đối đầu với những đối thủ ở đẳng cấp châu lục, U23 Việt Nam cần nâng cao chất lượng chơi bóng.

Những điểm yếu của U23 Việt Nam phần nào được bộc lộ ở trận chung kết SEA Games 33. Sự liên kết giữa các tuyến trong phòng ngự khi chống phản công và khả năng đối phó của các hậu vệ trước những đối thủ có tốc độ cao, chơi bóng trực diện là điều U23 Việt Nam cần cải thiện.

U23 Jordan là đối thủ đáng gờm đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đội bóng này khởi động cho giải U23 châu Á 2026 bằng 2 trận giao hữu với đội đương kim vô địch (U23 Nhật Bản) và đương kim á quân của giải (U23 Uzbekistan). Trong cả 2 trận đấu, U23 Jordan đều có được tỷ số hòa.

Lịch sử đối đầu U23 Việt Nam và U23 Jordan

Đây là lần thứ 3 U23 Việt Nam và U23 Jordan gặp nhau ở đấu trường U23 châu Á. Tại giải đấu năm 2016, đội hình đa số ở độ tuổi U21 với những gương mặt nổi bật là Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường... thua U23 Jordan với tỷ số 1-3.

Sau đó 4 năm, U23 Việt Nam với tư cách đương kim á quân châu Á, vô địch SEA Games gặp lại đối thủ Tây Á ở vòng bảng. Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Trong cả 2 giải đấu gặp U23 Jordan, U23 Việt Nam đều không vượt qua được vòng bảng.

So với U23 Jordan, thành tích của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục ấn tượng hơn. Các thế hệ đàn anh của Nguyễn Đình Bắc từng 2 lần vào tứ kết (2022, 2024), 1 lần vào chung kết (2018).

Trong khi đó, U23 Jordan từng vào đến bán kết giải đấu năm 2013. Tuy nhiên, ở các kỳ tiếp theo dự giải, đội bóng này chỉ giành thêm được 3 chiến thắng (thua 6, hòa 8).

Trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan diễn ra lúc 18h30 hôm nay 6/1 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall (thành phố Jeddah, Ả Rập Xê Út).