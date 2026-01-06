Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Jordan, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Cập nhật mới nhất U23 Việt Nam 0-0 U23 Jordan Tiếp tục cập nhật Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan bắt đầu lúc 18h30, trực tiếp trên VTV5 và TV360.

HLV Jordan đánh giá cao U23 Việt Nam Huấn luyện viên Omar Najhi của U23 Jordan cho rằng trận ra quân là thử thách quan trọng. Nhà cầm quân này nhấn mạnh U23 Jordan có sự chuẩn bị tốt về lực lượng, thể lực, chiến thuật và tinh thần, với mục tiêu khởi đầu giải đấu một cách thuận lợi. Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao U23 Việt Nam. "Đội Việt Nam chơi bóng hiện đại, tiến bộ rất nhanh và vừa vô địch một giải đấu. Họ là đối thủ mạnh và chúng tôi phải tập trung cao độ. Tôi ấn tượng với một số cầu thủ mang áo số 7 (Đình Bắc), 17 (Phi Hoàng) và 11 (Văn Khang), họ là những cầu thủ rất nhanh và nguy hiểm”, HLV Omar Najhi nhận định.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết Phát biểu trước khi bước vào giải U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết: "Đây là cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam chứng minh khả năng cạnh tranh không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà còn ở tầm châu Á. Dù các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm chiến thắng trong từng trận và đặt mục tiêu tiến vào vòng tứ kết". U23 Việt Nam vừa giành chức vô địch SEA Games 33. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò hiểu rằng đấu trường châu Á có độ khó cao hơn nhiều. "Sau chức vô địch SEA Games, tôi có trách nhiệm giúp các cầu thủ không ngủ quên trên chiến thắng. Đối thủ và môi trường ở VCK U23 châu Á khác rất nhiều, nhưng chúng tôi cần giữ sự tự tin và niềm tin để thi đấu tốt”, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. Huấn luyện viên Kim Sang-sik

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33. Quãng nghỉ gần 3 tuần vừa đủ để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik phục hồi thể lực và tinh thần. Trận đấu tập mới đây với U23 Syria cũng giúp U23 Việt Nam duy trì nhịp thi đấu. Phong độ ổn định và sự đa dạng, linh hoạt các phương án chiến thuật là điểm mạnh của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, điều này mới được chứng minh hiệu quả ở đấu trường khu vực. Chạm trán các đối thủ ở đẳng cấp châu Á là thử thách có độ khó cao hơn nhiều. U23 Việt Nam đấu U23 Jordan ở trận ra quân tại giải U23 châu Á 2026. Việc để U23 Thái Lan dẫn 2-0 ở trận chung kết SEA Games 33 cũng phơi bày nhiều điểm yếu của U23 Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik không giữ cự ly đội hình tốt khi chống phản công. Hàng hậu vệ gặp khó khăn trong những tình huống đối đầu với các tiền đạo nhanh và có khả năng dứt điểm tốt của đối thủ. U23 Jordan cũng là đội bóng mạnh, thường xuyên góp mặt tại giải U23 châu Á. Ở vòng loại, họ đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng. Các cầu thủ trẻ Jordan ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần trước U23 Turkmenistan, U23 Bhutan và U23 Đài Loan (Trung Quốc). Trong chuyến tập huấn tại Qatar trước giải, U23 Jordan hoà U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Đáng chú ý, U23 Uzbekistan sử dụng đội hình U21 giống như lực lượng tham dự giải Panda Cup, nơi họ đánh bại U23 Việt Nam 1-0.