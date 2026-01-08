Công an Hà Nội ghi nhận 17.196 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

(VTC News) -

Chiều 8/1, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện công tác khắc phục điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an 126 xã, phường.

Tập trung xử lý 51 điểm thường xuyên ùn tắc

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội về tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị và giảm ùn tắc giao thông, thời gian qua, Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét, được Nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ.

Công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ. Trong thời gian qua, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 5.816 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 22 tỷ đồng.

Thông qua hệ thống camera AI, Công an TP Hà Nội đã ghi nhận 17.196 trường hợp vi phạm, lập hồ sơ xác minh và gửi thông báo đến 2.631 trường hợp, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Quang cảnh cuộc họp.

Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát an ninh tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự đô thị và phòng, chống ùn tắc giao thông. Thông qua hệ thống này, đã có 81 lượt thông báo, đề nghị các đơn vị chức năng và công an cơ sở huy động lực lượng xử lý các điểm vi phạm về trật tự đô thị như "chợ cóc, chợ tạm", trông giữ phương tiện trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường…

Trong lĩnh vực giải quyết ùn tắc giao thông, Công an thành phố phối hợp Sở Xây dựng rà soát, đánh giá tổng thể 266 nút giao tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, trong đó xác định 51 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc để tập trung xử lý trước mắt.

Trên cơ sở tham mưu của Công an thành phố, UBND thành phố đã phê duyệt phương án cấm xe tải trên 10 tấn, xe container hoạt động trong giờ cao điểm trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đồng thời tổ chức lại giao thông tại một số khu vực trọng điểm, góp phần giảm áp lực lưu thông trong giờ cao điểm.

Cùng với đó, Công an Hà Nội triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều khu vực phức tạp, trong đó có nút giao Ngọc Hồi - đường dẫn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần hạn chế xung đột giao thông, giảm ùn tắc cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục duy trì bố trí lực lượng phòng ngừa ùn tắc tại 266 vị trí trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan xác định 51 "điểm đen", điểm nguy cơ cao, cập nhật thường xuyên vào hệ thống dữ liệu quản lý chung để theo dõi, đánh giá và xử lý. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, liên tục, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.

Tiếp tục tổng rà soát các chợ cóc, chợ tạm

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ rõ những vấn đề nổi bật, tránh tình trạng “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, né tránh, chung chung. Trên cơ sở đó, cần thẳng thắn đánh giá thực trạng chây ỳ, thiếu quyết liệt của một bộ phận đơn vị, cá nhân; xác định rõ trách nhiệm và có biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để kéo dài, tái diễn.

Phó Giám đốc Dương Đức Hải nhấn mạnh yêu cầu chấn chỉnh nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng phải được phát hiện, xử lý thường xuyên, liên tục, theo đúng tinh thần “xử lý hàng ngày, hàng giờ”. Việc phân công trách nhiệm phải rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; trong đó, Trưởng Công an cấp xã phải trực tiếp nắm chắc tình hình, chịu trách nhiệm chính về trật tự trên địa bàn quản lý.

Thiếu tướng Dương Đức Hải cũng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đề nghị UBND cấp xã chủ động giám sát tiến trình triển khai các nhiệm vụ. Đồng thời, cần xây dựng lộ trình quy hoạch rõ ràng, công khai để nhân dân nắm được, nhất là đối với việc sắp xếp, quy hoạch tổng thể các "chợ cóc, chợ tạm" trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, sau 1 tháng triển khai kế hoạch của UBND thành phố, các lực lượng, sở, ngành và chính quyền cơ sở đã bước đầu vào cuộc, nhiều nhiệm vụ được triển khai nghiêm túc, cảnh quan đô thị từng bước được chỉnh trang, diện mạo thành phố có chuyển biến nhất định.

Tuy vậy, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky chỉ rõ, vẫn còn tình trạng “điểm nóng quen mặt, vi phạm quen tên”. Đặc biệt, có địa bàn khoán trắng cho lực lượng công an, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Chế độ thông tin báo cáo, nhất là của UBND cấp xã, chưa nghiêm, ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, tham mưu. Một số vi phạm tái diễn theo khung giờ, dịch chuyển sang tuyến ngõ, tuyến giáp ranh; việc xử lý còn nể nang, chưa triệt để, chưa đi vào nguyên nhân gốc.

Trên cơ sở đó, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường phải xác định rõ trạng thái chỉ đạo theo ba nguyên tắc: giao nhiệm vụ phải rõ việc, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm; kiểm đếm kết quả theo tuần; chuyển biến phải nhìn thấy rõ trên thực tế, trước mắt tập trung xử lý các nhóm vi phạm gây bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Ky giao Sở Xây dựng rà soát tổng thể hạ tầng vỉa hè, lòng đường, các điểm bất cập về tổ chức giao thông, tránh đào xới, chỉnh trang không cần thiết, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên đán. Việc kẻ vẽ vỉa hè phải có hướng dẫn thống nhất, đồng bộ toàn thành phố; kiên quyết xử lý các công trình rào chắn gây ô nhiễm môi trường.

Đối với 51 điểm ùn tắc thường xuyên, cần họp bàn cụ thể để đưa ra giải pháp khả thi trước mắt và lâu dài, ứng dụng bản đồ số để theo dõi, không để phát sinh điểm ùn tắc mới.

Sở Công Thương được yêu cầu tiếp tục tổng rà soát các "chợ cóc, chợ tạm", điểm kinh doanh tự phát; có phương án bố trí điểm kinh doanh hợp pháp, đồng thời cập nhật tiến độ xử lý hằng tuần. Việc quy hoạch chợ hoa, chợ Tết phải rõ địa điểm, quy mô, công khai rộng rãi để làm căn cứ quản lý, xử lý vi phạm.

Đối với UBND các xã, phường, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nêu rõ trách nhiệm toàn diện của người đứng đầu. Chủ tịch UBND cấp xã phải trực tiếp kiểm tra hiện trường, xác nhận báo cáo tuần; tổ chức quản lý, duy trì theo tuyến, theo người; rà soát, lập danh sách toàn bộ điểm nóng, điểm tái vi phạm, xử lý dứt điểm và kiên quyết chống tái lấn chiếm. Tuyệt đối không giao khoán cho lực lượng công an; phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Trưởng Công an cấp xã phải nắm chắc địa bàn, chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để vi phạm kéo dài. Các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, ứng dụng công nghệ, camera AI để phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời.