Chủ tịch Hòa Bình: BĐS ổn định sẽ kéo theo cả hệ sinh thái phát triển

(VTC News) -

Bất động sản ổn định kéo theo sự phát triển của cả hệ sinh thái

Đánh giá về triển vọng thị trường bất động sản (BĐS) 2026, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải nói ông đã thấy tín hiệu thị trường hồi phục mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông quan tâm nhất là bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của thị trường.

Theo ông Hải, hướng tới phát triển bền vững năm 2026, cơ quan quản lý cần nhanh chóng đánh giá toàn diện về thị trường BĐS, chỉ rõ đâu là rủi ro, thách thức và đưa ra các giải pháp khắc phục sớm.

Thị trường BĐS được đánh giá sẽ phát triển lành mạnh, ổn định từ 2026.

Hiện các giải pháp đã và đang đề xuất là hợp lý, song theo ông, vấn đề quan tâm nhất là làm thế nào để thị trường phát triển ổn định, kéo theo sự phát triển của cả hệ sinh thái liên quan, như xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề dịch vụ khác.

"Cần tránh tình trạng thị trường bị dồn nén, dẫn đến các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị không có việc làm. Việc bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định của toàn hệ sinh thái BĐS là vấn đề quan tâm hàng đầu hiện nay", ông Lê Viết Hải chia sẻ.

Doanh nhân này kiến nghị quan tâm đặc biệt đến 4 nhóm nhiệm vụ chính, là phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu thực của người dân; phát triển nhà ở thương mại giá rẻ - cũng là nhu cầu thực của thị trường; triển khai hiệu quả các quy hoạch, dự án đô thị và minh bạch thông tin thị trường.

Trong khi đó, ông Trương Lê Thi, Tổng Giám đốc Gamuda Land khu vực TP.HCM, cho rằng doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia thị trường cần có tư duy đổi mới, thực hiện tái cấu trúc thị trường, nhằm hình thành các dự án bất động sản phù hợp với nhu cầu sử dụng và đầu tư của người dân.

Doanh nhân Lê Viết Hải cho biết ông mong muốn thị trường BĐS ổn định để các ngành nghề cùng hệ sinh thái phát triển.

Bên cạnh đó, thái độ của người tiêu dùng khi ứng xử với thị trường BĐS đang ngày càng chuyên nghiệp, văn minh hơn, sẽ là yếu tố quan trọng để thị trường phát triển tốt.

Ông cũng mong muốn Nhà nước cần hoàn thiện thể chế theo hướng chất lượng hơn, mang tính kiến tạo, phục vụ tốt hơn và hỗ trợ hiệu quả cho nền kinh tế.

Các cơn sóng đầu cơ ngắn hạn bị đứt gãy

Chia sẻ tại diễn đàn Triển vọng thị trường bất động sản năm 2026 - Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới, tổ chức chiều 8/1, TS Nguyễn Minh Phong nhận định thị trường BĐS, đặc biệt là khu vực phía Nam - đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc toàn diện.

Sự tái cấu trúc này diễn ra đồng bộ trên tất cả các khía cạnh, từ chủ thể tham gia thị trường, cơ cấu sản phẩm, giá đến dịch vụ hỗ trợ và thể chế quản lý, nhằm thích ứng, phù hợp với địa phương, doanh nghiệp và nhu cầu của người mua. Quá trình này gắn liền với nâng cao chất lượng sống, ứng dụng công nghệ và các tiêu chuẩn phát triển mới.

Về xu hướng tái cấu trúc thị trường, ông Phong nói có thể thấy rõ sự điều chỉnh theo ba nhóm chính: chủ đầu tư, sản phẩm và thể chế. Trong đó, sản phẩm sẽ ngày càng hướng mạnh hơn vào nhu cầu thực, chú trọng chất lượng, tiện ích, công năng và yếu tố thông minh.

Thị trường BĐS đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc toàn diện, đặc biệt sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Các mô hình nhà ở sử dụng năng lượng tái tạo, nhà thông minh, bất động sản gắn với tín chỉ carbon sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Nhà ở xã hội cũng được định hướng phát triển theo hướng “đáng sống”, không chỉ đáp ứng nhu cầu về số lượng mà còn nâng cao chất lượng, tiện ích, lấy con người làm trung tâm.

Song song đó, thị trường đang dần chuyển từ các dự án nhỏ lẻ sang những đại dự án, siêu đô thị quy mô lớn, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông công cộng và không gian sống hiện đại. Những dự án này đòi hỏi chủ đầu tư phải có năng lực tài chính, quản trị, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn.

Quá trình chuyển dịch này cũng kéo theo sự sàng lọc mạnh mẽ trên thị trường, loại bỏ các dự án kém chất lượng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chung của lĩnh vực bất động sản.

Theo đánh giá của TS Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc sáp nhập 34 tỉnh, thành đã tạo bước ngoặt quan trọng cho thị trường BĐS Việt Nam, từ cấu trúc thị trường, dòng vốn đầu tư đến hành vi của nhà đầu tư.

Việc sáp nhập đơn vị hành chính đã hình thành những thị trường BĐS quy mô lớn như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Lâm Đồng... Qua đó, các “cơn sóng” đầu cơ ngắn hạn bị đứt gãy, tốc độ tăng giá phi mã cũng được chặn lại. Thay vào đó là xu hướng phát triển ổn định và dài hạn hơn. Đáng chú ý, đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo lực đẩy cho cầu đầu tư BĐS.

Năm 2026, BĐS đứng trước nhiều cơ hội khi mục tiêu tăng trưởng 2 con số được đặt ra.

Cùng quan điểm, bà Tống Thị Hạnh, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS, cho rằng sự dịch chuyển các cực tăng trưởng đang làm thay đổi căn bản không gian phát triển kinh tế - xã hội, kéo theo những biến động lớn của thị trường BĐS.

Việc thay đổi trung tâm chính trị - hành chính, chẳng hạn như trường hợp không gian điều hành không còn đặt tại một địa phương như trước, mà tập trung về TP.HCM, sẽ làm dịch chuyển không gian phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và thương mại.

Việc điều chỉnh quy hoạch và các chương trình chiến lược sẽ dẫn đến sự thay đổi rõ nét về cơ cấu phân khúc của thị trường BĐS tại từng khu vực.

Năm 2026, thị trường BĐS đứng trước nhiều cơ hội, khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số được đặt ra, dòng vốn tiếp tục được duy trì với chính sách tiền tệ linh hoạt, các mô hình đô thị mới như đô thị nén, đô thị gắn với giao thông (TOD) được ưu tiên phát triển.

Tuy nhiên, thách thức vẫn hiện hữu, từ cơ cấu nguồn cung thiên về phân khúc giá cao, áp lực chi phí đầu vào, đến sự phụ thuộc lớn vào tín dụng.

“Thị trường không còn chỗ cho đầu tư ăn xổi. Giai đoạn tới đòi hỏi các chủ thể phải chuyên nghiệp hơn, minh bạch hơn và tuân thủ nghiêm kỷ cương thị trường trong một hệ sinh thái được quản trị bằng dữ liệu và công nghệ số”, TS Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.