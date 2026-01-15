Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên có tiểu sử dùng ma túy

(VTC News) -

Ngày 15/1, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin liên quan vụ hai phụ nữ trên địa bàn bị sát hại, cướp tài sản xảy ra chiều 14/1.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 13h15 ngày 14/1, Công an xã Lạc Đạo nhận được tin báo của người dân về việc khoảng 13h09 cùng ngày, tại thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, chị Nguyễn Thị X. (sinh năm 1982, trú tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) đang điều khiển xe máy thì bị một nam thanh niên mặc áo màu đen, đi xe máy Honda Vision màu trắng chặn xe. Thấy vậy, chị X. đã tránh và đi vào nhà người dân gần đó.

Ngay sau đó, nam thanh niên đuổi theo và dùng dao đâm vào người chị X. khiến nạn nhân chảy máu ở sườn bên phải và sườn bên trái, chị X. tiếp tục gắng gượng bỏ chạy vào đến sân nhà người dân.

Nam thanh niên gây án lấy đi một túi nilon màu trắng treo ở xe máy của chị X. rồi bỏ chạy. Chị X. sau đó được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối nhưng đã tử vong.

Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện chị Bùi Thị Thanh L. (sinh năm 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) tử vong trên trục đường B4 khu công nghiệp Phố Nối A thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Chiếc xe máy của chị L. điều khiển trước khi tử vong chính là xe Honda Vision màu trắng có đặc điểm giống chiếc xe nam thanh niên đâm chị X. đã sử dụng.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an các xã Lạc Đạo, Như Quỳnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, huy động lực lượng để xác minh điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Hưng Yên xác định nghi phạm gây ra hai vụ việc nêu trên là Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo). Cơ quan điều tra cũng xác định nghi phạm này có tiền sử sử dụng ma túy.

Trong ngày 14/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định truy tìm người, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố lân cận huy động tổng thể lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp vây bắt, truy quét nhằm nhanh chóng bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 8h19 ngày 15/1, biết không thể bỏ trốn nên Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên để đầu thú và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc theo quy định.