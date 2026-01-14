Danh tính nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên

(VTC News) -

Công an tỉnh Hưng Yên đang tổ chức lực lượng truy bắt Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo). Nghi phạm được xác định liên quan đến hai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong chiều 14/1, khiến hai phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, tại hai địa điểm trên địa bàn tỉnh. Vụ đầu tiên vào đầu giờ chiều 14/1 tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A, thuộc xã Như Quỳnh. Nạn nhân là một nữ công nhân sinh năm 2006, quê tỉnh Phú Thọ. Người này bị nghi phạm dùng dao tấn công nhiều lần. Sau khi gây án, tên này lấy đi xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân rồi rời khỏi khu vực.

Nghi phạm gây án tại khu vực Hoàng Nha, xã Lạc Đạo.

Không lâu sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển về thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Tại đây, một phụ nữ sinh năm 1982, trú tại địa phương, bị hắn dùng dao tấn công vào vị trí hiểm yếu, dẫn đến tử vong. Tên này tiếp tục chiếm đoạt tài sản của nạn nhân và nhanh chóng bỏ trốn.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm gây án là Kiều Ngọc Anh (sinh năm 1999, trú tại Thanh Đặng, xã Lạc Đạo).

Kẻ này lấy xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển số 28FN-094.49 của bị hại để bỏ trốn khỏi hiện trường.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm lái xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cơ quan chức năng cảnh báo Kiều Ngọc Anh là đối tượng có hành vi đặc biệt nguy hiểm. Khi phát hiện hoặc có thông tin về nơi ẩn náu của kẻ này, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận mà cần báo ngay cho Công an tỉnh Hưng Yên qua số điện thoại 113 hoặc có thể báo cho Công an xã Như Quỳnh (đồng chí Tùng, số điện thoại: 0986.328.345) hoặc liên hệ trụ sở công an nơi gần nhất.