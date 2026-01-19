Nga được mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza

(VTC News) -

Theo Điện Kremlin, ông Putin được mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” của ông Trump, nhằm điều phối việc quản lý Gaza trong giai đoạn hậu chiến sau cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận thông tin này.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Sputnik)

Sáng kiến trên được ông Trump đưa ra vào cuối năm ngoái, sau khi Israel và Hamas đạt được lệnh ngừng bắn. Theo kế hoạch, hội đồng quốc tế này sẽ giám sát nguồn tài chính tái thiết khu vực, các thỏa thuận an ninh và công tác điều phối chính trị tại Gaza, đồng thời phối hợp với một chính quyền kỹ trị của Palestine trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhà Trắng cho biết, về lâu dài, cơ chế này có thể được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột khác.

Theo tài liệu dự thảo, các quốc gia có thể tham gia Hội đồng Hòa bình, nhưng thời hạn tham gia sẽ bị giới hạn trong 3 năm.

Phát biểu với báo chí hôm 19/1, ông Peskov cho biết Tổng thống Putin nhận được lời mời thông qua các kênh ngoại giao. “Chúng tôi đang nghiên cứu chi tiết đề xuất này và hy vọng sẽ có các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ để làm rõ mọi khía cạnh”, ông nói, song không cung cấp thêm thông tin cụ thể.

Nhiều quốc gia tại châu Âu, Trung Đông và châu Á, bao gồm cả các đồng minh của Mỹ và những cường quốc trong khu vực, cũng đã nhận được thư mời tham gia hội đồng. Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã chấp nhận lời mời, trong khi một số nước khác đang chờ Mỹ làm rõ hơn vai trò và nghĩa vụ của các thành viên trong cơ chế này.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 17/11 thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo, nhằm đưa Gaza hướng tới hòa bình bền vững hơn và tái thiết. Trong phiên bỏ phiếu, 15 thành viên của Hội đồng Bảo an bỏ 13 phiếu thuận, không có phiếu chống; Nga và Trung Quốc bỏ phiếu trắng nhưng không sử dụng quyền phủ quyết.

Nghị quyết này được kỳ vọng mang lại tính chính danh quốc tế cho kế hoạch Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một phần trong đó được sử dụng làm nền tảng cho thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực tại Gaza từ tháng trước. Washington vận động mạnh mẽ để nghị quyết được thông qua và ông Trump dành nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Ông viết: “Xin chúc mừng Thế giới với kết quả bỏ phiếu tuyệt vời của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, công nhận và ủng hộ 'Hội đồng Hòa Bình', do tôi làm chủ tịch và bao gồm những nhà lãnh đạo quyền lực, được kính trọng nhất trên toàn cầu".