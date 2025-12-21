Thổ Nhĩ Kỳ và Hamas thảo luận về giai đoạn 2 kế hoạch hòa bình Gaza

Theo Reuters, Giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 20/12, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã gặp Trưởng đoàn đàm phán của Hamas Khalil Al-Hayya để thảo luận các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy việc chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình tại Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 20/8/ bắt đầu chiến dịch tấn công thành phố Gaza (ảnh) nhằm "rút ngắn thời gian chiếm đóng các cứ điểm cuối cùng và đánh bại Hamas". Trong khi đó, lực lượng Hamas chấp thuận đề xuất ngừng bắn 60 ngày do các nước Arập bảo trợ, trả tự do cho 10 con tin còn sống, trao trả thi thể 18 con tin thiệt mạng, cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza thông qua các tổ chức quốc tế. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo các nguồn tin trên, phát biểu với điều kiện giấu tên, Giám đốc MIT Ibrahim Kalin đã gặp phái đoàn Hamas tại Istanbul trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Hai bên trao đổi về các bước cần thực hiện nhằm ngăn chặn những hành động mà họ cho là Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.

Các nguồn tin cho biết thêm, hai bên cũng thảo luận những biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, qua đó tạo điều kiện chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch, song không cung cấp thêm chi tiết.