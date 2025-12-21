Thổ Nhĩ Kỳ và Hamas thảo luận về giai đoạn 2 kế hoạch hòa bình Gaza

Theo Reuters, Giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 20/12, người đứng đầu Cơ quan Tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã gặp Trưởng đoàn đàm phán của Hamas Khalil Al-Hayya để thảo luận các biện pháp cần thiết nhằm thúc đẩy việc chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình tại Gaza.
Theo các nguồn tin trên, phát biểu với điều kiện giấu tên, Giám đốc MIT Ibrahim Kalin đã gặp phái đoàn Hamas tại Istanbul trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Hai bên trao đổi về các bước cần thực hiện nhằm ngăn chặn những hành động mà họ cho là Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.
Các nguồn tin cho biết thêm, hai bên cũng thảo luận những biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, qua đó tạo điều kiện chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch, song không cung cấp thêm chi tiết.