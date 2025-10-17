Ông Trump cảnh cáo tiêu diệt Hamas nếu vi phạm lệnh ngừng bắn

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh cáo Hamas khi có thông tin một số tay súng của lực lượng này lợi dụng lệnh ngừng bắn để trừng phạt người Palestine bị nghi hợp tác với Israel. Thỏa thuận ngừng bắn vừa được ký kết và có hiệu lực hôm 13/10.

Ông Trump viết trên Truth Social. Ảnh : ABC News

"Nếu Hamas tiếp tục giết người ở Gaza, mà điều này không phải là một phần của thỏa thuận, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc phải can thiệp và tiêu diệt họ", ông Trump viết trên Truth Social.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Mỹ, nước này không trực tiếp xuất binh mà ủng hộ "những lực lượng rất gần" hành động nếu cần.

Trước đó, ông Trump từng lạc quan khẳng định xung đột "về cơ bản đã kết thúc" và không cần lực lượng Mỹ gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, gần đây Tổng thống Mỹ có những động thái cứng rắn hơn sau khi Hamas bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận, chậm trao trả con tin và đàn áp dân thường Gaza.

Các tay súng Palestine mặc quân phục của Lữ đoàn al-Qassam - cánh quân sự của Hamas - giám sát các xe của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế khi họ nhận hài cốt con tin Israel được Hamas bàn giao tại Thành phố Gaza, ngày 15/10/2025. Ảnh : Getty Images

Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu Hamas không giải giáp, Israel sẽ "quay lại ngay lập tức" và có thể hành động quyết liệt.

Theo nguồn tin Israel, ông Trump đã điện đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 16/10, nội dung chưa được tiết lộ. Sau đó, phát biểu tại Phòng Bầu Dục, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng thỏa thuận sẽ được duy trì.

"Chúng ta biết họ đã cam kết, và tôi tin họ sẽ giữ lời", ông nói về Hamas. "Nếu họ không làm vậy, chúng ta sẽ xử lý".

Trong khi đó, Mỹ đang phối hợp với Pháp và Anh hoàn thiện nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vài ngày tới để thành lập lực lượng quốc tế ổn định an ninh tại Gaza. Đây không phải lực lượng gìn giữ hòa bình chính thức của LHQ mà được tổ chức theo "mô hình Haiti" - được ủy quyền "thực hiện mọi biện pháp cần thiết" (có thể dùng vũ lực).

Các nước đang đàm phán đóng góp lực lượng gồm Indonesia, UAE, Ai Cập, Qatar, Azerbaijan và Italy.

Thủ tướng Anh cảnh báo việc thành lập lực lượng "sẽ mất thời gian" vì các điều khoản nhiệm vụ vẫn đang được thảo luận. Kế hoạch được đề xuất sau thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, nhằm ổn định Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột.