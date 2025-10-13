Tổng thống Trump tuyên bố cuộc chiến ở Gaza kết thúc

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Hamas cho biết sẽ thả các con tin và các nhà lãnh đạo trên thế giới đang nhóm họp để thảo luận về các bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

"Xung đột đã kết thúc, các bạn hiểu điều đó", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, khi ông bắt đầu chuyến bay từ Washington đến Israel.

Khi được hỏi về triển vọng của khu vực, ông Trump nhấn mạnh: "Tôi nghĩ mọi thứ sẽ được bình thường hóa". Ông Trump dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Israel.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 7/5/2024. (Ảnh: THX)

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã được duy trì tại Gaza trong ngày thứ ba liên tiếp vào hôm 12/10, trước khi Hamas thả các con tin Israel và Israel thả tù nhân Palestine.

Trong khi đó, hàng nghìn người Palestine tiếp tục di chuyển về phía bắc tới thành phố Gaza, trọng tâm trong các cuộc tấn công của Israel trong hai tháng qua, hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ chấm dứt xung đột

“Ngày 13/10 sẽ là khởi đầu của một chặng đường mới. Một chặng đường xây dựng, một chặng đường hàn gắn và tôi hy vọng – một chặng đường đoàn kết những trái tim”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình.

Người phát ngôn chính phủ Israel Shosh Bedrosian cho biết, các con tin sẽ bắt đầu được thả vào sáng sớm 13/10.

Mỹ, cùng với Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, đã làm trung gian cho thỏa thuận được mô tả là giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas về lệnh ngừng bắn và việc Hamas trao trả con tin, cũng như việc Israel thả tù nhân Palestine.

Cơ quan Quản lý Trại giam Israel cho biết họ đã chuyển một số tù nhân Palestine đến các cơ sở khác trước thời gian dự kiến ​​sẽ trả tự do cho họ. Bộ Tư pháp Israel đã công bố danh tính của 250 người sẽ được trả tự do theo thỏa thuận.