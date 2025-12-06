Từ vụ mỹ phẩm Mailisa, Bộ Y tế nói về lỗ hổng trong quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm

(VTC News) -

Chiều 6/12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chia sẻ thông tin liên quan đến quyết định thu hồi toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành các sản phẩm của Công ty MK Skincare do vợ chồng Phan Thị Mai (Mailisa) phân phối.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà.

"Bộ Y tế ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare công bố với lý do công ty này không xuất trình được Hồ sơ Thông tin sản phẩm (PIF)", Thứ trưởng nói.

Ông Vũ Mạnh Hà cho biết, để ngăn ngừa tình trạng các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội tiếp tục kinh doanh các sản phẩm đã bị thu hồi, đình chỉ lưu hành, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị của Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng tải nội dung liên quan.

Về vấn đề có tồn tại lỗ hổng trong quản lý, hậu kiểm mỹ phẩm hay không, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho hay, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế "doanh nghiệp công bố sản phẩm - cơ quan chức năng kiểm tra hậu kiểm".

Theo đó, doanh nghiệp thông báo với cơ quan Nhà nước về việc đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm. Cơ quan chức năng kiểm tra việc tuân thủ của doanh nghiệp sau công bố theo nguyên tắc quản lý rủi ro (kiểm tra xác suất), ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp và sản phẩm có nguy cơ cao.

"Cơ chế này cũng tương tự quy định quản lý mỹ phẩm của EU và nhiều nước phát triển. Cơ chế này hội nhập quốc tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tuân thủ, làm ăn chân chính, sớm đưa các sản phẩm có chất lượng phục vụ người dân", ông Vũ Mạnh Hà khẳng định.

Với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với mỹ phẩm, ông Vũ Mạnh Hà nêu rõ, không chỉ do Bộ Y tế thực hiện mà còn có sự tham gia của Công Thương, Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia… và UBND các tỉnh, thành phố.

Trong đó, Bộ Y tế là cơ quan kết luận chất lượng mỹ phẩm trên phạm vi toàn quốc; lực lượng Quản lý thị trường giám sát hoạt động kinh doanh; Hải quan quản lý thông quan, xuất nhập khẩu; UBND tỉnh, thành phố quản lý hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ Y tế tiếp tục rà soát, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực mỹ phẩm; tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm; sửa đổi, bổ sung Nghị định 117/2020 theo hướng tăng chế tài xử phạt, bảo đảm tính răn đe đối với hành vi sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ Y tế cũng sẽ xây dựng Hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ, ngành trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; siết chặt quản lý kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh.

Trước đó, ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cơ quan công an cũng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.

Theo C03, Phan Thị Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic. Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ được Mai và Khánh hô biến thành hàng cao cấp bằng bao bì bóng bẩy, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt.

Cục C03 cho biết, toàn bộ kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000-150.000 đồng/sản phẩm.

Hàng được vận chuyển qua Hong Kong, nơi 2 công ty "ma" của Mai và Khánh cùng một số đối tượng người Trung Quốc đứng tên thực hiện mở tờ khai, gắn mác "sản xuất tại Hong Kong" kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo. Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do Khánh đứng tên chủ sở hữu và tổng giám đốc.

Để đủ điều kiện lưu hành, Mai và Khánh còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được "hợp pháp hóa" bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả.

Nhờ vậy, 162 loại mỹ phẩm Doctor Magic vẫn xuất hiện trên thị trường, được bán với giá gấp hàng chục lần giá thực.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.