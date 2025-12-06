Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/12/2025 - XSDNO 6/12

XSDNO 6/12. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 6/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/12/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 6/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do đài Phú Yên, Huế thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 4 do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 5 có đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 6 có đài Ninh Thuận và Gia Lai thực hiện quay thưởng.

- XSMT thứ 7 có đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông thực hiện quay thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế thực hiện quay thưởng.

