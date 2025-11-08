Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 8/11/2025 - XSDNO 8/11

XSDNO 8/11. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 8/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 8/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 8/11/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 8/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông cho loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT quay số mở thưởng tại Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: XSMT quay số mở thưởng tại Đắk Lắk và Quảng Nam.

- Thứ 4: XSMT quay số mở thưởng tại Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- Thứ 5: XSMT quay số mở thưởng tại Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: XSMT quay số mở thưởng tại Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: XSMT quay số mở thưởng tại Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

- Chủ nhật: XSMT quay số mở thưởng tại Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 8/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.