Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 1/11/2025 - XSDNO 1/11

XSDNO 1/11. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 1/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 1/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 1/11/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 1/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT có đài Huế và Phú Yên sẽ quay thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung có đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay thưởng.

- Thứ 4: XSMT có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung có đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình quay thưởng.

- Thứ 6: XSMT có đài Ninh Thuận, Gia Lai quay thưởng.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 1/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.