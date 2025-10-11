Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/10/2025 - XSDNO 11/10

XSDNO 11/10. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 11/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả XSDNO 11/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các giải sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.
- XSMT thứ Hai được mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.
- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.
- XSMT thứ Năm do đài Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu do đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.
- XSMT Chủ nhật sẽ mở thưởng tại đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum.
