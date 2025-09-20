Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/9/2025 - XSDNO 20/9

XSDNO 20/9. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả các giải thưởng XSDNO 20/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 20/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/9/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 20/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: dành cho các vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trúng số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Huế, Phú Yên mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Khánh Hòa, Huế, Kon Tum quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 20/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.