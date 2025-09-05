XSDNO 6/9. Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông. Kết quả các giải thưởng XSDNO 6/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNO 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/9/2025 - XS đài Đắk Nông thứ Bảy ngày 6/9/2025

Xem lại KQXS Đắk Nông các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSDNO 30/8, kết quả xổ số Đắk Nông thứ Bảy ngày 30/8/2025

XSDNO 30/8, kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay ngày 30/8/2025.

- XSDNO 23/8/2025

XSDNO 23/8, kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay ngày 23/8/2025.

- XSDNO 16/8/2025

XSDNO 16/8, kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay ngày 16/8/2025.

- XSDNO 9/8/2025

XSDNO 9/8, kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay ngày 9/8/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSDNO

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đắk Nông gồm các giải như sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng mỗi giải, dành cho vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai chữ số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk và Quảng Nam.

- XSMT thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Huế và Kon Tum.

Theo dõi kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 6/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.