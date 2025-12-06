(VTC News) -

Nga dội đợt tên lửa mới vào Ukraine.

Theo RT, Nga thực hiện làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới, gây ra các vụ mất điện ở nhiều vùng và làm gián đoạn hoạt động đường sắt. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận.

Nikolay Kalashnik, người đứng đầu chính quyền vùng Kiev, cho biết ba người bị thương trong vụ tấn công mà ông mô tả là “quy mô lớn”. Nhà điều hành đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia cho biết họ phải đổi hướng nhiều chuyến tàu sau khi cơ sở hạ tầng đường sắt ở Fastov – cách Kiev khoảng 70 km về phía tây nam – bị tấn công.

Nga dội đợt tên lửa mới vào Ukraine, làm mất điện nhiều vùng. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tại làng Novye Petrovtsi, phía bắc Kiev, một kho hàng rộng 5.500 m² bốc cháy sau khi mảnh vỡ từ một UAV bị bắn hạ rơi xuống khu vực, theo giới chức địa phương.

Tại Chernigov – thành phố gần biên giới Nga – các quan chức cho biết một cơ sở hạ tầng trọng yếu bị tấn công, nhưng không công bố thêm chi tiết.

Trang Strana.ua đưa tin một số khu vực của thành phố Dnepr ở miền trung Ukraine mất điện; vùng Kiev cũng bị ảnh hưởng. Truyền thông khác cho hay Lvov cũng mất điện, trong khi hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên ở Lutsk – trung tâm công nghiệp gần biên giới Ba Lan. Thị trưởng Lutsk cho biết một kho lương thực bốc cháy.

Thị trưởng Zelenodolsk – gần Krivoy Rog, nơi đặt Nhà máy Nhiệt điện Krivorozhskaya – cũng báo cáo các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo, nhưng không nêu rõ mức độ thiệt hại.

Sau đó, Bộ Năng lượng Ukraine xác nhận các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây mất điện tại Odessa, Chernigov, Kiev, Kharkov, Dnepropetrovsk và Nikolaev, đồng thời cho biết “lịch cắt điện luân phiên hiện được áp dụng trên toàn lãnh thổ Ukraine".

Đợt tấn công mới diễn ra ngay sau vụ UAV Ukraine tấn công tòa nhà văn phòng cao tầng tại Grozny. Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov lên án vụ việc và tuyên bố đáp trả.

Trong nhiều tháng, Nga thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự liên quan đến Ukraine, nói rằng đây là hành động đáp trả các cuộc tập kích “khủng bố” của Kiev vào lãnh thổ Nga, vốn thường nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và khu dân cư. Moskva khẳng định không tấn công dân thường.